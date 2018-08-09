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Первая ракетка Украины перенес операцию из-за проблемы с рукой

11 Читати новину українською
Александр Долгополов перенес операцию
Александр Долгополов перенес операцию

Первая ракетка Украины Александр Долгополов снова лег под нож хирурга из-за проблем с рукой.

Долгополов из-за травмы кисти в 2018 году на корт не вернется. Об этом теннисист написал на своей странице в Instagram.

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Всем привет как Вы наверное заметили,я не много играл в теннис в этом году. С января у меня были проблемы с кистью,которые мы старались вылечить всеми силами без хирургических вмешательств. К сожаления нам это не удалось и пришлось прибегнуть к помощи врачей. Операция прошла успешно и мы надеемся на скорейшее выздоровление. На корте вы сможете меня увидеть не ранее 2019 года,буду держать вас в курсе Hey guys as you probably noticed I haven’t been playing much tennis this year. Had an ongoing wrist injury since after Australian open. We tried to heal it without surgery,but didn’t succeed. The surgery went well and we hope to recover soon. You won’t see me on court until 2019. Will keep you posted,take care️ #thedog

Публикация от Alex Dolgopolov AKA "THE DOG" (@alexdolgopolov)

С января у меня были проблемы с рукой, которые мы пытались вылечить всеми силами без хирургических вмешательств. К сожалению, нам это не удалось и пришлось прибегнуть к помощи врачей. Операция прошла успешно, и мы надеемся на скорое выздоровление. На корте вы сможете меня увидеть не раньше 2019 года, Буду держать вас в курсе, – сказал Александр.

В 2018 году Александр Долгополов провел лишь 10 матчей, одержав 5 побед. Лучшим результатом украинца стал четвертьфинал на турнире в Брисбене.

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Теги: Новости спорта Теннис
Источник: 24 Канал
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