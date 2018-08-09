Первая ракетка Украины перенес операцию из-за проблемы с рукой

Первая ракетка Украины Александр Долгополов снова лег под нож хирурга из-за проблем с рукой.

Долгополов из-за травмы кисти в 2018 году на корт не вернется. Об этом теннисист написал на своей странице в Instagram.

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С января у меня были проблемы с рукой, которые мы пытались вылечить всеми силами без хирургических вмешательств. К сожалению, нам это не удалось и пришлось прибегнуть к помощи врачей. Операция прошла успешно, и мы надеемся на скорое выздоровление. На корте вы сможете меня увидеть не раньше 2019 года, Буду держать вас в курсе, – сказал Александр.

В 2018 году Александр Долгополов провел лишь 10 матчей, одержав 5 побед. Лучшим результатом украинца стал четвертьфинал на турнире в Брисбене.

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