Первая садовница: в сети высмеяли фото Мелании Трамп годовой давности

Прошел год со дня обнародования фото первой леди США Мелании Трамп, которая в стильной одежде возилась на грядке Белого дома. Теперь люди вспомнили тот снимок и сделали его популярным мемом.

Прелестная Мелания Трамп привлекает к себе немало внимания общественности. Первая леди США каждый раз поражает своими образами во время официальных мероприятий и умением ходить по газону на каблуках.

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Не менее неожиданной была сноровка Мелании Трамп на грядке у Белого дома, когда она высаживала цветы. Однако именно это фото после года существования вызвало шквал смеха у пользователей сети. Люди подчеркнули, что первая леди выглядит слишком неестественно на снимке, а другие отметили, что она наоборот является "первой садовницей страны". К созданию мемов присоединились и знаменитости, в частности, светская львица и модель Крисси Тейген.

На вид точно как подошвы моей спортивной обуви. Потому что я столько занимаюсь спортом, сколько эта курочка – огородничеством,

– написала Крисси Тейген.

these look exactly like my workout soles. because i work out as much as this chick gardens pic.twitter.com/s2mwLKRK7b — christine teigen (@chrissyteigen) 31 липня 2018 р.

Остроумные пользователи сети написали, что Мелания Трамп на самом деле выращивает ядовитые зелья, или же забрела на соседнюю грядку.

PICTURED: First Lady Melania Trump tending to the White House Kitchen Garden. pic.twitter.com/qPCrKidgOk — Born Miserable (@bornmiserable) 31 липня 2018 р.

"Позируй так, словно занимаешься огородничеством", "Сделано", – забавно смоделировали диалог Мелании Трамп с фотографом.

"Вы держите этот секатор как профи. А теперь положите эти мнимые овощи в корзину и покажите им, кто здесь главный. Вот так. Замрите. Замрите. Идеально. Вы выглядите естественно", – пошутили пользователи сети.

Photographer: pose!



Melanie: how?



P: Like you know nothing about gardening.



M: lol got it. pic.twitter.com/799qrTnMLn — Dave Weasel (@DaveWeasel) 30 липня 2018 р.

Кроме того, необычная поза первой леди на фото спровоцировала ряд других забавных мемов. Мелания Трамп "превратилась" на танцора, звезду сериала и даже "конкурента" Человеку-пауку.