Первая садовница: в сети высмеяли фото Мелании Трамп годовой давности
Прошел год со дня обнародования фото первой леди США Мелании Трамп, которая в стильной одежде возилась на грядке Белого дома. Теперь люди вспомнили тот снимок и сделали его популярным мемом.
Прелестная Мелания Трамп привлекает к себе немало внимания общественности. Первая леди США каждый раз поражает своими образами во время официальных мероприятий и умением ходить по газону на каблуках.
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Не менее неожиданной была сноровка Мелании Трамп на грядке у Белого дома, когда она высаживала цветы. Однако именно это фото после года существования вызвало шквал смеха у пользователей сети. Люди подчеркнули, что первая леди выглядит слишком неестественно на снимке, а другие отметили, что она наоборот является "первой садовницей страны". К созданию мемов присоединились и знаменитости, в частности, светская львица и модель Крисси Тейген.
На вид точно как подошвы моей спортивной обуви. Потому что я столько занимаюсь спортом, сколько эта курочка – огородничеством,
– написала Крисси Тейген.
Остроумные пользователи сети написали, что Мелания Трамп на самом деле выращивает ядовитые зелья, или же забрела на соседнюю грядку.
"Позируй так, словно занимаешься огородничеством", "Сделано", – забавно смоделировали диалог Мелании Трамп с фотографом.
"Вы держите этот секатор как профи. А теперь положите эти мнимые овощи в корзину и покажите им, кто здесь главный. Вот так. Замрите. Замрите. Идеально. Вы выглядите естественно", – пошутили пользователи сети.
Кроме того, необычная поза первой леди на фото спровоцировала ряд других забавных мемов. Мелания Трамп "превратилась" на танцора, звезду сериала и даже "конкурента" Человеку-пауку.