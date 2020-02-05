Первая сенсация президентских выборов в США: у демократов лидирует открытый гей Буттиджедж

Демократы обнародовали первые результаты в штате Айова, откуда начались так называемые кокусы – процесс определения кандидата, который будет противостоять Дональду Трампу в президентских выборах. Несмотря на низкий рейтинг у социологов, в реальные лидеры вышел 38-летний открытый гей Питер Буттиджедж.

Сейчас в Айове подсчитали 62% голосов (обычно в это время уже подсчитаны все голоса, однако говорят, что случился технический сбой). Байдена и Сандерса неожиданно опередил Пит Буттиджедж – у него 26,9% голосов. Об этом сообщили в СNN .

Напомним, 4 февраля президентские выборы в США 2020 официально стартовали

Для консервативной Америки такой результат Бутиджеджа – настоящая сенсация, ведь социологи отдавали ему не более 7% голосов избирателей.



Рейтинги Сандерса и Байдена были на одном уровне, а Бутиджедж значительно отставал / Данные СNN

Однако сейчас публикуют данные голосования по Айове и опросов в других штатах, которые кардинально изменили позицию Бутиджеджа в рейтинге кандидатов в президенты США от Демократической партии.



Салатовым выделены штаты, в которых большинство голосов может получить именно Бутиджедж / Данные СNN

Кто такой Пит Буттиджедж? Политик новой генерации в США, которому 38 лет. Американцам (и украинском тоже) трудно произносить его фамилию, поэтому предвыборная кампания Буттиджеджа построена на его имени – Пит.



Политик был мэром города Саут-Бенд в штате Индиана. Еще известно, что он лейтенант резерва военно-морских сил США и ветеран войны в Афганистане. Окончил Гарвардский университет.



Пит – открытый гей, и первый такой среди кандидатов в президенты США от Демократической партии. Он и его муж Частен имеют общую фамилию – Буттиджедж.



Если Пита изберут президентом, он станет самым молодым человеком на этой должности в истории страны.