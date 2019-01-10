Как спасти жизнь человека до приезда скорой

В столице возле станции метро Театральная у работника Национальной оперы остановилось сердце, возле станции метро Черниговская умер человек – в последнее время такие новости появляются в СМИ все чаще. Можно ли избежать таких смертей и как вести себя в критических ситуациях, журналист 24 канала расспросил у эксперта.

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Минуты, которые спасают жизни

Внезапная остановка сердца может произойти с каждым, невзирая на пол, расу, возраст или состояние здоровья. Как правило, это происходит мгновенно и непредсказуемо. Когда сердце прекращает работу, мозг способен жить еще 5-7 минут. За это время человека можно успеть спасти, однако дождаться врачей скорой – почти нереально.

Проблему смертности людей с внезапной остановкой сердца в западных странах решили так: как можно больше людей проходит тренинг по первой помощи, где учатся проводить сердечно-легочную реанимацию и пользоваться автоматическими дефибрилляторами. Если участник тренинга стал очевидцем остановки сердца, он вызывает "скорую помощь", а пока врачи едут, проводит массаж сердца (благодаря ему кровь поступает в мозг) и накладывает на грудь автоматический дефибриллятор. Для того, чтобы повысить шансы на выживание пострадавшего до 70%, комплекс мер необходимо выполнить в первые две-три минуты, то есть не дожидаясь врача.



От внезапной смерти может спасти и обычный прохожий

Полезный опыт

Чтобы оказать первую помощь, медицинское образование не требуется. Проводить массаж сердца и клеить на грудь электроды дефибриллятора в развитых странах мира учатся как школьники, полицейские, так и тренеры по фитнесу, сотрудники офисов и другие.

Остановка сердца – достаточно распространенная проблема, просто о ней годами не говорили. Пять смертей в Киевском метрополитене за несколько месяцев – яркая иллюстрация и проблемы, и ее игнорирования. Научить людей спасать жизни и разместить в общественных местах дефибрилляторы – единственный выход. Это не только вопрос безопасности, это вопрос цивилизационного выбора,

– убеждает эксперт по оказанию первой медицинской помощи Федор Сердюк.

Остановка сердца – не единственная экстренная ситуация, которую невозможно пережить без вмешательства прохожих.

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Согласно данным движения Stop the bleed, примерно 20% людей, погибших от травм в США, могли выжить, если бы их кровотечение своевременно остановили. В Украине соответствующих исследований не проводили.



В Америке учат спасать жизни даже школьников

Остановить наружное кровотечение – просто. Это точно дело очевидца экстренной ситуации. Даже трехлетний ребенок может оказать помощь правильно. Для этого не нужно быть врачом, самый простой способ остановки кровотечения – крепко прижать рану, откуда льется кровь, и ждать врачей,

– объясняет Федор Середюк.

Кстати, к примеру Израиль уже прошел этот путь, введя систему подготовки спасателей и создав соответствующую инфраструктуру. Так же поступают и Соединенные Штаты. Это лучшая мировая практика для тех, кто ценит жизнь.

В Украине получить знания и навыки, которые спасут жизнь, можно записавшись на тренинги, которые проводит Общество Красного Креста, благотворительный проект "Хелпер", Агентство экстренной медицины, компания "FAST", курсы первой домедицинской помощи "САB" и "EMSA – UKRAINE" , Всеукраинский союз парамедиков, Мальтийская служба помощи и тому подобное.

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В нашей стране развитие первой помощи произойдет за счет частной инициативы. Единственный эффективный инструмент овладения навыками первой помощи – тренинг. Это услуга. Уже сегодня работодатели платят, чтобы научить своих сотрудников спасать жизни. И этот тренд становится все популярнее. Когда родители начнут спрашивать у руководства частной школы, обучены ли первой помощи учителя, а клиенты спортзала – просить продемонстрировать дефибриллятор – это означает, что безопасное общество рядом.