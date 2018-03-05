Первая виртуальная модель очаровала своей красотой: фото
В мире появилась первая виртуальная модель, которую назвали Шуду Грэм. Цифровая звезда стала весьма популярной в социальной сети Instagram.
Создателем необычной супермодели стал британский художник и фотограф Кэмерон-Джеймс Уилсон, сообщает Cosmopolitan.
Instagram-страница Шуду Грэм каждый раз пополняется новыми фотосессиями и уже имеет десятки тысяч сторонников. Цифровая темнокожая модель завораживает необычными образами и красотой.
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По словам фотографа Кэмерона-Джеймса Уилсона, на одну фотографию новоиспеченной звезды он тратит около 2 дней, тщательно создавая каждый миллиметр ее тела. На необычную работу художника вдохновили красивые женщины.
Да, для меня она особенная, но в мире есть миллионы невероятно красивых африканских мужчин и женщин. Она — фантазия, которая пытается ворваться в реальность, и я планирую помочь ей в этом,
— пояснил Кэмерон-Джеймс Уилсон.
Виртуальная модель уже успела "поучаствовать" в фотосессии с известным манекенщиком Нфон Обонгом. Кроме этого, Шуду Грэм уже является лицом рекламы помады Fenty Beauty, которую создала певица Рианна.