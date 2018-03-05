Первая виртуальная модель очаровала своей красотой: фото

В мире появилась первая виртуальная модель, которую назвали Шуду Грэм. Цифровая звезда стала весьма популярной в социальной сети Instagram.

Создателем необычной супермодели стал британский художник и фотограф Кэмерон-Джеймс Уилсон, сообщает Cosmopolitan.

Instagram-страница Шуду Грэм каждый раз пополняется новыми фотосессиями и уже имеет десятки тысяч сторонников. Цифровая темнокожая модель завораживает необычными образами и красотой.

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По словам фотографа Кэмерона-Джеймса Уилсона, на одну фотографию новоиспеченной звезды он тратит около 2 дней, тщательно создавая каждый миллиметр ее тела. На необычную работу художника вдохновили красивые женщины.

Да, для меня она особенная, но в мире есть миллионы невероятно красивых африканских мужчин и женщин. Она — фантазия, которая пытается ворваться в реальность, и я планирую помочь ей в этом,

— пояснил Кэмерон-Джеймс Уилсон.

Виртуальная модель уже успела "поучаствовать" в фотосессии с известным манекенщиком Нфон Обонгом. Кроме этого, Шуду Грэм уже является лицом рекламы помады Fenty Beauty, которую создала певица Рианна.

Допис, поширений Shudu Gram (@shudu.gram) 8 Січ 2018 р. о 10:32 PST

Допис, поширений Shudu Gram (@shudu.gram) 3 Бер 2018 р. о 12:08 PST

Допис, поширений Shudu Gram (@shudu.gram) 5 Лют 2018 р. о 8:25 PST

Допис, поширений Shudu Gram (@shudu.gram) 20 Лис 2017 р. о 10:09 PST

Допис, поширений Shudu Gram (@shudu.gram) 13 Тра 2017 р. о 12:23 PDT

Допис, поширений Shudu Gram (@shudu.gram) 29 Кві 2017 р. о 8:29 PDT