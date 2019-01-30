Первая встреча двух боксеров едва не переросла в грандиозную драку: видео

Американский боксер Тевин Фармер едва не подрался с соперником на первой пресс-конференции перед защитой титула. Фармер решил еще до боя продемонстрировать свою силу зажигательному ирландцу Джоно Кэрроллу.

Чемпион мира по версии IBF будет отстаивать свой пояс в бою против ирландца 15 марта в Филадельфии.

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Накануне состоялась первая встреча боксеров в рамках пресс-конференции.

Оба боксера начали провоцировать друг друга и, в результате словесной перепалки, дело чуть не дошло до драки.

К счастью, боксеров вовремя разняли.

28-летний Тевин Фармер провёл 34 боя на профессиональном ринге. В его активе 28 побед, 4 поражения и 1 ничья. Результат ещё одного боя был отменен из-за проваленного теста на наркотики соперником. В течение карьеры Фармер провел бои против украинца Ивана Редкача и Виктора Черноуса. Обоих боксеров американец победил.

26-летний Джоно Кэрролл провёл только 17 боев на профессиональном ринге. В его активе 16 побед и одна ничья.

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