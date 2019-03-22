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      Первая партия "Байрактаров" в Украине, или Как нам поможет оружие будущего

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      В Украину поступила первая партия турецких "Байрактаров"
      В Украину поступила первая партия турецких "Байрактаров" / Укроборонпром

      Турецкий беспилотник "Байрактар", поступивший на вооружение полка БПЛА в Хмельницком, на учениях поразил мишень первым же пуском ракеты с высоты 3500 метров.

      В Украину поступила первая партия "Байрактаров" – три машины. В этом году ожидается поступление оставшихся трех Беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В комплекте поставки 200 управляемых ракет. БПЛА с управляемым оружием в РФ до сих пор отсутствуют на вооружении.

      "Байрактары" у нас критикуются как дорогие и уязвимые для российской Противовоздушной обороны (ПВО). Критика справедлива – безусловно, это оружие требует грамотной тактики применения, потерять их легко, если не планировать такого рода операции самым тщательным образом. Но действия ударных беспилотников вполне возможны – однако не в том виде, как это происходит в ходе контрпартизанских операций где-нибудь в Сирии или Афганистане. Нужна тактика и применение разнородных сил и средств для достижения успеха.

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      Во-первых, российская ПВО на Донбассе отнюдь не вездесуща и в ней есть тоже немало слабых зон, которые успешно выявляет наша радиоэлектронная разведка.

      Во-вторых, применение "Байрактаров" должно сопровождаться анализом данных космической разведки, которые мы сейчас получаем бесперебойно. Ну и вылетом беспилотных разведчиков, чтобы заранее обнаружить возможные средства ПВО РФ, доразведать цели, и тем самым сократить время пребывания "Байрактаров" в зоне действия противника.

      В-третьих, атаки "Байрактаров" для максимальной эффективности можно сопровождать артиллерийскими налетами на пункты управления противника, чтобы парализовать возможные меры противодействия. Да, у нас "перемирие", артиллерии почти не дают работать, но что-то откуда-то всегда может прилететь, чтобы противник искал укрытие и на время прекратил деятельность.

      В-четвертых, "Байрактары" вполне способны наносить удары по российским войскам в тактической зоне и поражать малогабаритные цели в короткие сроки. Время барражирования можно сократить, если выдается целеуказание, чем меньше высота – тем меньше шансов у российской ПВО заранее обнаружить БПЛА. А чтобы снизить потери от стрелкового оружия на малых высотах, "Байрактары" можно применять в ночное время.

      А в случае ведения маневренных боевых действий – наступления украинских или российских войск, значение "Байрактаров" возрастет на порядок. Стационарная система ПВО в условиях маневренных боевых действий будет менее эффективна, и у "Байрактаров" возникнет больше "окон" для проведения атак.

      В общем, сделан важный шаг вперед в развитии обороноспособности Украины, освоено оружие, которое можно и нужно грамотно применять в войне с российскими оккупантами. В большем количестве "Байрактары" не нужны, нужен опыт и техника для разработки своих систем беспилотного вооружения. Для украинских специалистов представляет большой интерес прицельно-навигационный комплекс "Байрактара". Наше конструкторское бюро "Луч" производит управляемые ракеты с более высокими характеристиками, но обеспечить точное целеуказание в режиме реального времени – это серьезная техническая проблема. Теперь наши инженеры могут изучить систему наведения современного ударного беспилотника во всех деталях и в разных режимах работы.

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      Автор: Юрий Бутусов
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Война Публикации Укроборонпром
      Источник: 24 Канал
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