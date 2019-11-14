Первая пошла: какие причины исключения Скороход из "Слуги народа"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объявил об исключении депутата Анны Скороход.

Сама Скороход объявила о том, что ее муж задержан правоохранительными органами для выдачи России – и это, мол, давление на нее из-за неправильных голосований.

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Что же происходит на самом деле?

Задержанный муж депутата Анны Скороход Алексей Алякин утратил украинское гражданство в связи с предоставлением поддельных документов. Алякин содержался под стражей с целью экстрадиции до 8 ноября 2018 года, после чего один из райсудов Чернигова отправил его под домашний арест. Потом 3 января 2019 ему отменили домашний арест в связи с наличием в Алякина гражданства Украины.

Однако, как оказалось, решение о получении Алякиным гражданства в 2013 году дважды отменялось Государственной миграционной службой в связи с предоставлением при оформлении гражданства ложных сведений и поддельных документов.

Муж депутата Анны Скороход оспаривал решения в судебном порядке, и 7 ноября 2019 Шестым апелляционным административным судом в удовлетворении исковых требований истца отказано. Таким образом, Алякин в настоящее время не является гражданином Украины.

В связи с этим 11 ноября Нацполиции дано поручение на розыск Алякина, в результате чего он был задержан в Киеве.

Он разыскивается Россией по статье "мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах".

Маленькая деталь – выступление Скороход было встречено аплодисментами Юлии Тимошенко, депутатов партии Порошенко и "Оппоплатформы – За жизнь".

Источник: Telegram

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