Первое подготовительное заседание по делу завода "Краян", основным фигурантом которого является Геннадий Труханов, не состоялось. В частности – из-за неявки двух обвиняемых и нескольких защитников.

Высший антикоррупционный суд решил перенести заседание на 14 апреля. Еще в феврале Апелляционная палата ВАКС направила дело на новое судебное разбирательство.

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Кто не пришел на заседание

На подготовительное заседание по делу завода не явились:

Павел Вугельман , отдыхающий за границей в ежегодном отпуске;

, отдыхающий за границей в ежегодном отпуске; Игорь Кравченко – за болезни;

– за болезни; а также – несколько защитников.

"Судейская коллегия ВАКС так и не смогла начать указанное заседание из-за неявки в зал части обвиняемых и их защитников", – говорится в сообщении.

Заседание по делу завода "Краян": смотрите видео

Суд удовлетворил ходатайство обвиняемых об отложении рассмотрения дела. Отметим, что кроме Одесского городского головы, обвиняют:

заместителя Труханова Павла Вугельмана;

экс-главу постоянной комиссии горсовета по коммунальной собственности Василия Шкрябая;

бывшего директора муниципального департамента коммунальной собственности Алексея Спектора;

экс-заместителя Владимира Радионова;

директора ООО Development elit Петра Загодиренко;

директора ООО Valton Group Игоря Кравченко;

директора предприятия "Брокбизнесконсалт" Галину Богданову.

В чем обвиняют Труханова