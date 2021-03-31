Из-за неявки обвиняемых: новое рассмотрение дела завода "Краян" не состоялось
Первое подготовительное заседание по делу завода "Краян", основным фигурантом которого является Геннадий Труханов, не состоялось. В частности – из-за неявки двух обвиняемых и нескольких защитников.
Высший антикоррупционный суд решил перенести заседание на 14 апреля. Еще в феврале Апелляционная палата ВАКС направила дело на новое судебное разбирательство.
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Кто не пришел на заседание
На подготовительное заседание по делу завода не явились:
- Павел Вугельман, отдыхающий за границей в ежегодном отпуске;
- Игорь Кравченко – за болезни;
- а также – несколько защитников.
"Судейская коллегия ВАКС так и не смогла начать указанное заседание из-за неявки в зал части обвиняемых и их защитников", – говорится в сообщении.
Заседание по делу завода "Краян": смотрите видео
Суд удовлетворил ходатайство обвиняемых об отложении рассмотрения дела. Отметим, что кроме Одесского городского головы, обвиняют:
- заместителя Труханова Павла Вугельмана;
- экс-главу постоянной комиссии горсовета по коммунальной собственности Василия Шкрябая;
- бывшего директора муниципального департамента коммунальной собственности Алексея Спектора;
- экс-заместителя Владимира Радионова;
- директора ООО Development elit Петра Загодиренко;
- директора ООО Valton Group Игоря Кравченко;
- директора предприятия "Брокбизнесконсалт" Галину Богданову.
В чем обвиняют Труханова
- Геннадия Труханова подозревают в злоупотреблении служебным положением по делу приобретения завода "Краян" на 185 миллионов гривен.
- По информации следователей, эта цена в 43 раза выше, чем раньше эти помещения купила фирма-прокладка.
- Несмотря на это, Труханова не отстранили от должности. Он не признает своей вины.
- Малиновский районный суд оправдал Труханова, но апелляционная палата ВАКС отменила это решение.
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