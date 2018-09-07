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Первое фото смартфона Nokia 9 с пятью основными камерами появилось в сети

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Nokia 9 с пятью камерами: фото
Nokia 9 с пятью камерами: фото / AH

Nokia готовится представить флагманский смартфон Nokia 9 сразу с 5 основными камерами. Пока единственным доказательством, которое подтверждало факт разработки довольно необычного устройства, служил снимок его задней панели, который не отличался особой детализацией. Однако в сети появились новые качественные снимки революционного смартфона.

Об этом сообщает SlashLeaks.

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Новая фотография, которая, вероятно, демонстрирует Nokia 9, подтверждает факт оснащения будущего смартфона пятью фото-модулями, россыпь которых занимает почти всю верхнюю часть задней крышки. Шестое и седьмое отверстия, расположенные в непосредственной близости к объективам, с большой долей вероятности являются вспышкой и лазером, который способствует своевременной и прицельной автофокусировке.

Nokia 9
Дизайн смартфона Nokia 9 с 5 камерами

Предполагается, что пять камер позволят смартфону добиться высокого качества снимков. Используя изображения, полученные каждым модулем, и сочетая их друг с другом, программные алгоритмы обеспечат снимкам не только максимально естественные цвета, но и уровень детализации, недоступный решениям конкурентов.

У Nokia есть большой опыт в производстве и настройке мобильных фотокамер. Например, несколько лет назад финский производитель представил революционную для своего времени модель под названием Nokia 808, оснащенную камерой в 41 Мп. Благодаря такому разрешению смартфон мог имитировать эффект оптического увеличения, делая огромный снимок, после чего вырезая в нем приближенную область, но уже в стандартном разрешении.

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Теги: Техно Смартфоны Nokia
Источник: 24 Канал
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