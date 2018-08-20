Первое поражение "Александрии", волевой характер "Карпат": главные итоги 5-го тура УПЛ

Матчи 5-го тура УПЛ не были слишком богаты на голы – лишь в двух матчах зрители на трибунах увидели больше чем два забитых мяча. Тем не менее, интриги хватало, особенно в центральном матче тура, где "Динамо" принимало неожиданного лидера чемпионата.

Первые очки киевского "Арсенала"

До этого тура "Арсенал-Киев" был единственной командой, которая не имела в своем активе очков. Да и забить "канонирам" удалось лишь один раз в третьем туре. И на этот раз им повезло больше – и гол забили, и очки заработали. При этом, что команда доигрывала матч против "Черноморца" в меньшинстве. Правда удалили с поля Домбровского уже на 90+1 минуте за вторую желтую карточку. Первую он получил за минуту до этого.

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Набранные баллы не позволил "Арсеналу" покинуть последнее место. Зато "Черноморец" закрепился на 4-м месте.

Первое поражение "Александрии", "минимальное" "Динамо"

Главным открытием нового сезона стала "Александрия". Команда Владимира Шарана чрезвычайно успешно стартовала в УПЛ, выиграв все четыре стартовых матча. При этом "александрийцы" не пропустили в одной игре, что позволило им находиться на первой строчке турнирной таблицы. Пока они не отправились на матч в Киев против "Динамо".

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Игра, которую продемонстрировали обе команды, могла принести победу одной из них. И это была бы минимальная победа. Больше повезло "Динамо", когда отличился Цыганков.

Пропущенный гол стал первым для "Александрии" в этом сезоне. Также это стало первое поражение. "Динамо" же в четвертом матче подряд в УПЛ побеждает с минимальным счетом 1:0. Затем киевляне остаются единственными, кто еще не пропускал в этом чемпионате.

При этом после этого тура сразу у трех команд по 12 очков, и занимают первые три места. Вот только "Динамо" имеет на игру меньше.

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Тренерские пертурбации в львовских клубах

Этот тур также отметился и тем, что в обоих львовских клубах – "Карпатах" и "Львов" дебютировали новые тренеры. "Зелено белых львов" (это те, что "Карпаты") возглавил португалец Жозе Мораиш. Известен он тем, что в свое время был помощником Жозе Моуриньо. И немало с ним выиграл. Хотя как главный тренер ничего особенного не достиг, а в большинстве клубов не проработал и больше сезона, не выполнив поставленные перед ним задачи.

Новим головним тренером «Карпат» став відомий португальський спеціаліст Жозе Мануель Феррейра де Мораіш – багаторічний асистент Жозе Моуріньо. Разом із ним, Жозе Мораіш працював в «Порто», «Інтері», «Реалі» та «Челсі». pic.twitter.com/9UYvMmf9yc — FC Karpaty Lviv (@FCKarpatyLviv) 16 серпня 2018 р.

У "сине-золотых львов" (это уже ФК "Львов") ситуация несколько иная. После четырех туров в ФФУ решили, что тренерская лицензия бразильца Жилмара не соответствует требованиям, которые нужны для тренера команды УПЛ. Поэтому наставник "горожан" подал в отставку. А на его место за день до игры (а также две ночи, потому что назначение произошло поздно вечером) против "Шахтера" назначили Юрия Бакалова.

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Дебютировали оба тренера по-разному. Об этом будет ниже.

Юбилейный матч Фонсеки

Для тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки это был сотый матч во главе "горняков". И сам день юбилейного матча он начал несколько необычно – сыграл в футбол с детьми во Львове. И не забил пенальти.

А уже потом была победа его команды. Для Фонсеки это была 77-я победа с общей разницей мячей 209:78.

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"Шахтер" победил "Львов" благодаря более высокому классу игроков. При этом, кроме Мораеса и Данченко, за "горняков" играли все те игроки, которые были в команде в прошлом сезоне. Фонсека не выпустил на поле бразильских новичков. Зато во втором тайме вышел Болбат. И забил, установив окончательный счет матча 0:2. Хотя все могло быть по-другому, если бы Аугусто забил еще в первом тайме при счете 0:0. В моменте, когда не забить было труднее, чем забить, бразилец попал мячом в Ракицкого. А после того "горожане" сразу пропустили. Для Марлоса, который забил, это был 45-ый гол в УПЛ.

Дебютные голы "Десны", характер "Карпат"

Зато дебютные голы забили игроки "Десны" на собственном стадионе. Черниговская команда только в этом сезоне дебютировала среди команд УПЛ. И в первых двух домашних матчах не забивала, проиграв "Шахтеру" и "Александрие". При чем в этих матчах "северяне" пропускали дважды. Пропустили они два мяча от "Карпат". Правда до этого сами дважды забили в ворота львовяне. И побеждали после первого тайма 2:0. А могли и третий забивать. И Хлебас попал в штангу. И уже после того "Карпаты" проявили характер и забили дважды, сравняв счет.

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Стоит добавить, что "Карпаты" уже во второй раз в сезоне играют в ничью 2:2. Правда в первом случае именно они вели дома 2:0 после первого тайма и сыграли в ничью. Это было в третьем туре против "Олимпика".

"Сухой" матч в Запорожье

Тот же "Олимпик" сыграл в ничью в пятом туре на выезде. На этот раз против "Зари". Луганчане лишь за три дня до того провели изнурительный матч в Португалии против "Браги". Там украинская команда забила как раз столько, чтобы пройти соперников в квалификации Лиги Европы. Зато в матче УПЛ зрители на трибунах "Славутич арена" голов не увидели. И это не помешало командам и в дальнейшем остаться в топ-6 турнирной таблицы.

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Гол-красавец Кулача и автогол приносят победу "Ворскле"

Еще одна команда, которая посреди недели играла матч еврокубков – "Мариуполь". Азовцам пришлось не так далеко лететь, как "Зари", и после матча во Франции против "Бордо", они решили не возвращаться в родной город. Все из-за отсутствия авиасообщения с Мариуполем. Поэтому к игре готовили в Полтаве. И подготовились довольно неплохо. Лишь нескольких минут команде не хватило, чтобы добыть очки в этом матче. При этом "Мариуполю" удалось выйти вперед после гола Фомина. Ответила на это "Ворскла" голом Кулача. В падении через себя.

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А когда арбитр уже готов был показать, сколько добавил к основному времени, "Мариуполь" пропустил во второй раз. Полегенько, пытаясь дотянуться до мяча в борьбе с Кулачем, направил того в собственные ворота.

Гол тура

Здесь без всяких колебаний – гол в исполнении Кулача. Сразу же напрашиваются аналогии с голом Бэйла в финале Лиги чемпионов в ворота "Ливерпуля".

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Результаты матчей

Арсенал-Киев – Черноморец 1:1

Голы: Майданевич, 36 – Бабенко, 35

Львов – Шахтер 0:2

Голы: Марлос, 21, Болбат, 90

Динамо – Александрия 1:0

Гол: Циганков, 68

Десна – Карпаты 2:2

Голы: Безбородько, 25, Д. Фаворов, 42 – Мирошниченко, 58, Мегремич, 81

Ворскла – Мариуполь 2:1

Голы: Кулач, 29, Полегенько, 89 (авт) – Фомин, 21

Заря – Олимпик 0:0

В этом обзоре не будет ни неудачников, ни команд тура. Каждый сыграл в силу своих возможностей. И "Десна", вела 2:0 и сыграла в ничью. И "Мариуполь", который проиграл за автогол в конце матча. А даже Аугусто с ФК "Львов", который не забил в почти пустые ворота.

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