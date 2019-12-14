Первоклассник застрял в батарее в школе Кривого Рога: видео

В одном из учебных заведений Кривого Рога 6-летний мальчик прямо посреди занятий застрял в чугунной батарее. Во время перерыва он играл в школьном коридоре и из любопытства решил засунуть руку между отсеками.

Впрочем, вытащить так и не смог. Не удалось это сделать и учителям, и они вызвали службу спасения, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Пока спасатели ехали, ребенка развлекали мультиками. К счастью, с помощью мыльного раствора чрезвычайникам удалось вытащить мальчика из ловушки. С ним все в порядке, отделался лишь испугом.

Спасение мальчика в Кривом Роге: смотрите видео