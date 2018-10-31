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      Перволиговый "Ингулец" победил "Мариуполь" в Кубке Украины в матче с двумя удалениями

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      ФК "Ингулец" вышел в четвертьфинал Кубка Украины
      ФК "Ингулец" вышел в четвертьфинал Кубка Украины / ФК "Ингулец"

      В матче 1/8 финала Кубка Украины "Ингулец" из села Петрово принимал "Мариуполь". И победил более опытных соперников.

      Ингулец – Мариуполь 3:1
      Голы: Козлов, 24, Хучбаров, Кобуладзе – Полегенько
      Удаление: Кобуладзе, 82 – Поспелов, 20

      Еще в первом тайме хозяева поля забили дважды. Отличился Козлов и Хучбаров.

      Читайте также: "Динамо" победило "Минай" в довольно тяжелом матче Кубка Украины: видео голов

      Стоит отметить, что первый гол был забит с пенальти. Кроме того, на 20-й минуте "Мариуполь" остался в меньшинстве – удалили Поспелова.

      На 61-й минуте "Ингулец" довел счет до разгромного – отличился Кобуладзе.

      "Мариуполю" удалось сократить отставание в счете уже в конце матча. И тоже с пенальти. Забил Полегенько. При том что у "Ингульца" тоже удалили игрока – автора третьего гола Кобуладзе.

      Читайте также: Кубок Украины: результаты матчей 1/8 финала

      "Ингулец" проходит в четвертьфинал Кубка Украины. Своего соперника команда узнает уже в пятницу, 2 ноября.

      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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