Перволиговый "Ингулец" победил "Мариуполь" в Кубке Украины в матче с двумя удалениями
В матче 1/8 финала Кубка Украины "Ингулец" из села Петрово принимал "Мариуполь". И победил более опытных соперников.
Ингулец – Мариуполь 3:1
Голы: Козлов, 24, Хучбаров, Кобуладзе – Полегенько
Удаление: Кобуладзе, 82 – Поспелов, 20
Еще в первом тайме хозяева поля забили дважды. Отличился Козлов и Хучбаров.
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Стоит отметить, что первый гол был забит с пенальти. Кроме того, на 20-й минуте "Мариуполь" остался в меньшинстве – удалили Поспелова.
На 61-й минуте "Ингулец" довел счет до разгромного – отличился Кобуладзе.
"Мариуполю" удалось сократить отставание в счете уже в конце матча. И тоже с пенальти. Забил Полегенько. При том что у "Ингульца" тоже удалили игрока – автора третьего гола Кобуладзе.
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"Ингулец" проходит в четвертьфинал Кубка Украины. Своего соперника команда узнает уже в пятницу, 2 ноября.