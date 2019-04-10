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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Первые 10 решений Зеленского: что сделает и кого назначит кандидат в случае победы

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      Какими будут первые десять решений Зеленского
      Какими будут первые десять решений Зеленского / Фото из открытых источников

      Если шоумен Владимир Зеленский победит во втором туре выборов президента Украины, то будет проводить прямые переговоры с Россией. В них также примут участие международные партнеры, а боевики и Виктор Медведчук – нет.

      О первые десять решений Зеленского как президента рассказали идеолог его предвыборной кампании Руслан Стефанчук и эксперт штаба по экономическим вопросам Даниил Гетманцев, пишет LIGA.net.

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      В штабе Зеленского обещали, что шоумен еще до второго тура представит избирателям свою команду и план действий на первые 100 дней. Точные даты объявления масштабного плана кандидата в президенты пока не назвали. Однако пока без деталей там озвучили основные задачи для Зеленского, если ему выйдет занять главную должность в стране.

      Какими будут первые десять решений Зеленского:

       

      1. Пригласит Великобританию и США в нормандский формат.

        Команда Зеленского готовит визиты канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента США Дональда Трампа. Зеленский готов к прямым переговорам с Россией при участии международных партнеров, а с боевиками "ЛНР" и "ДНР" переговоров не будет. Также он собирается вывести из переговорного процесса Виктора Медведчука.
         
      2. Устранит "конкуренцию" между Минобороны и Генштабом.
         
      3. Назначит честных судей Высшего антикоррупционного суда. Зеленский доверяет результатам конкурса, проведенного при участии международных экспертов.
         
      4. Предложит Верховной Раде принять закон о медиации. Зеленский считает, что у человека должен быть выбор: идти в суд или использовать альтернативный способ решения спора.
         
      5. Внесет в Раду экономический блок законопроектов: 5%-ная налоговая амнистия с 2020 года, налог на выведенный капитал и Служба финансовых расследований, международный обмен налоговой информацией.
         
      6. Внесет кандидатуры глав Минобороны, МИД, СБУ и ГПУ: имена озвучит до 19 апреля.

        Неофициально "Лиге" назвали такие имена: МИД – экс-министр финансов Александр Данилюк, ГПУ – экс-прокурор США Марта Борщ или экс-глава Национального антикоррупционного управления Румынии Лаура Ковеши, СБУ – Игорь Смешко.
         
      7. Попросит парламент принять пакет законопроектов о народовластии, чтобы урегулировать вопросы общенационального и местных референдумов, петиций; а также отзыва нардепов и импичмента президента.
         
      8. Проведет аудит государства, создав консультативный орган из экспертов, в частности международных, которые проведут аудит в течение 3-4 месяцев.
         
      9. Внедрит "секретный план" для Верховной Рады. Мол, если сотрудничества с депутатами не получится, будут другие варианты, "которые многих удивят".
         
      10. Реформирует Администрацию Президента, убрав "кураторов". АП должен выполнять функцию канцелярии и нарабатывать идеи. Обещают рассекретить список гостей.

      Отметим, команда кандидата в президенты Владимира Зеленского назвала фамилии новых экспертов в ключевых сферах деятельности, которые будут помогать ему во время предвыборной кампании.


      Что обещает сделать Зеленский на посту президента

      Как завершился первый тур выборов?
      По итогам голосования в первом туре президентских выборов в Украине победил Владимир Зеленский, набрав, 30,24% голосов избирателей. Второе место занял действующий глава государства Петр Порошенко. За него проголосовали 15,95% голосов. 7 апреля ЦИК обработала все протоколы с мокрыми печатями и назначила второй тур президентских выборов на 21 апреля 2019 года. В нем примут участие Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

       

       

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      Что обещают кандидаты Порошенко и Зеленский: сравнение программ
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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Верховная Рада ГПУ МИД Украины Минские договоренности СБУ Игорь Смешко Антикоррупционный суд Виктор Медведчук
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