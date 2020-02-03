Первые дни после Brexit: как жители монархии приходят в себя после исторического решения

Великобритания, которая 47 лет была членом Евросоюза, с 1 февраля 2020 года официально покинула организацию. Однако, первые дни без членства в ЕС оказались не такими безоблачными, как обещали политики жителям Соединенного Королевства.

Шотландцы требуют новый референдум о независимости, в городе Норфолк распространяют ксенофобские листовки, а между Ирландией и Северной Ирландией возник конфликтный вопрос границы.

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Ксенофобские листовки на востоке Великобритании

После объявления о Brexit жители многоэтажки в городе Норидж увидели у себя на дверях листовку с текстом: "Мы не потерпим здесь людей, которые говорят не на английском!". Неизвестные заявили, что теперь, когда Королевство вернуло себе суверенитет, мигранты должны убраться из города. Этот инцидент возмутил многих жителей Британии. Жители многоэтажки вышли на поддержку мигрантов.



Открытка, которую неизвестные наклеили на двери дома в городе Норидж

Протесты в Шотландии

По другую сторону королевства, в Шотландии, снова потребовали референдум о независимости. Еще в 2016 году большинство жителей региона выступило против Brexit. Шотландцы надеются вернуться в ЕС, но уже без Великобритании.

Что такое Brexit?

Это выход Великобритании из ЕС: сокращенно от английских слов Britain (Британия) и Exit (выход). 23 июня 2016 года состоялся референдум о членстве Британии в Евросоюзе. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание выйти из Евросоюза. Это должно было произойти еще 29 марта 2019 года, однако после трех провальных голосований по поводу договора о Brexit, сроки перенесли на 31 января 2020 года.

После официального объявления о выходе Британии из Евросоюза, шотландцы вышли на массовые протесты. "Это был печальный день, когда Шотландию вывели, а по моему мнению, силой вытащили из ЕС. Это был просто шок!",– прокомментировал протестующий Дэвид Икинс.

Ситуация в Ирландии

Ситуация в Северной Ирландии значительно спокойнее. Жители тоже не поддержали Brexit в 2016 году. Все из-за мирного процесса с Ирландией. Членство в Евросоюзе позволяло ирландцам и северным ирландцам чувствовать себя объединенными. Однако, теперь даже такое иллюзорное единство может исчезнуть.

Это только начало. В последующие годы нас ожидает много изменений. Думаю, на это уйдет минимум три года,

– отметил житель Северной Ирландии Брайан Ларкин.

Вопрос границы между Ирландией и Северной Ирландией был одним из самых острых во время принятия соглашения о Brexit. В конце концов, Лондон и Брюссель договорились согласовать его в течение переходного периода, который будет действовать до конца 2020 года.

Соглашение об условиях торговли

За время переходного периода британцы должны также договориться с европейцами про условия торговли, что является не менее острым вопросом.

Соглашение о свободной торговле не должно предусматривать одобрение правил ЕС по субсидиям в сфере политики конкурентоспособности, социальной защиты, защиты окружающей среды или чего-то похожего. Со своей стороны Евросоюз не обязан принимать правила Королевства,

– подчеркнул премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.



Борис Джонсон

Британцы предлагают Брюсселю свободную торговлю без условий. Это не устраивает Евросоюз, ведь внутренние правила Королевства дискриминируют европейских производителей. По словам переговорщика по Brexit от ЕС Мишеля Барнье, она должна включать и соглашение о рыболовстве, а именно – о свободном взаимном доступе на рынки и в воды с равнозначными квотами на вылов.

Если мы сможем договориться об этом, а также об обязанности создать равные условия для бизнес-игроков и установить ответственность за их нарушение, то получим амбициозное соглашение о свободной и честной торговле,

– прокомментировал Мишель Барнье.

Однако, это не то, на что готовы пойти в Лондоне. Борис Джонсон заявил, что вообще откажется от сделки. Тогда после 2020 года вся торговля между Королевством и Евросоюзом будет проходить по правилам Всемирной торговой организации. А это нанесет ущерб для обеих сторон.

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