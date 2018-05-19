15:29
19 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
21°C 13°C
  • воскресенье
    17°C 12°C
  • понедельник
    18°C 10°C
  • вторник
    20°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российские вуду. Отряд имени Путина
Вєсті Кремля
22:23, 17 мая
Весті.UA. Жир. Что Матиос нащупал у Савченко. Антиляшковский заговор
Вєсті.UA
07:43, сегодня
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. К бабушке в село
Згадати все
14:44, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Первые гости королевской свадьбы: несравненная Амаль и Джордж Клуни – фото

310 Читати новину українською
Джордж и Амаль Клуни на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
Джордж и Амаль Клуни на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл / www.gettyimages.in

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри уже собирает на территории Виндзорского замка тысячи друзей и поклонников будущего супружества. Одними из первых звездных гостей стали Джордж и Амаль Клуни.

Королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится в часовне Святого Георгия в 12:00 по британскому времени, в 13:00 молодожены проедут в карете через весь город. Затем пара отправится на празднование в окружении только друзей и близких.

Читайте также: Королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл: онлайн-трансляция церемонии

Одними из таких сторонников новоиспеченного будущего супружества стали известные Джордж и Амаль Клуни, которые будут присутствовать в часовне во время свадебной церемонии. На историческое событие несравненная Амаль Клуни надела солнечное желтое платье ниже колен с небольшим шлейфом сзади. Успешный юрист и светская львица также примерила очаровательный головной убор такого же цвета с нежной вуалью. Свой образ Амаль дополнила желтыми каблуками и лаконичным черным клатчем с золотистым обрамлением.


Джордж и Амаль Клуни на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл


Джордж и Амаль Клуни на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

В свою очередь харизматичный Джордж Клуни появился на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл в сером костюме, белой рубашке и галстуке в серо-желтую полоску. Супруги выглядят просто невероятно.

Читайте также: Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: в сети появились удивительные фото королевского алтаря


Джордж и Амаль Клуни на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл


Джордж и Амаль Клуни на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

Джордж и Амаль Клуни на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл​


Джордж и Амаль Клуни на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
Джордж и Амаль Клуни на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

Напомним, что за церемонией венчания будут наблюдать тысячи людей, которые уже заняли место возле дворца. Кроме этого, миллионы поклонников королевской семьи во всем мире смогут наблюдать за торжественным событием благодаря онлайн-трансляции. Свадебная церемония начнется в 12:00 по британскому времени, в 13:00 молодожены проедут в карете через весь город. Затем пара отправится на празднование в окружении только друзей и близких.

Теги: Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Меган Маркл LifeStyle Королівська сім'я Королевская свадьба Звездные свадьбы
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Чому Волкер вважає, що українці поки що не зможуть повернути Донбас
сегодня, 12:02 Чому Волкер вважає, що українці поки що не зможуть повернути Донбас
Блог Медіа 693
Безумно дорогая авантюра: во сколько России обходится Крымский мост
сегодня, 11:01 Безумно дорогая авантюра: во сколько России обходится Крымский мост
1103
Свежие воспоминания о Луганске: лучшее качество – украинское
сегодня, 08:41 Свежие воспоминания о Луганске: лучшее качество – украинское
Ольга Черненко 1168
Яких цькувань зазнала суддя Гольник, що відмовилась від хабара найвпливовішої людини Полтави
18 мая, 23:00 Яких цькувань зазнала суддя Гольник, що відмовилась від хабара найвпливовішої людини Полтави
Роман Маселко 363
Необхідно повністю перекрити доступ і викинути російський контент з українських терен
18 мая, 22:02 Необхідно повністю перекрити доступ і викинути російський контент з українських терен
Володимир Шередега 1176
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук