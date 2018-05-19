Первые гости королевской свадьбы: несравненная Амаль и Джордж Клуни – фото

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри уже собирает на территории Виндзорского замка тысячи друзей и поклонников будущего супружества. Одними из первых звездных гостей стали Джордж и Амаль Клуни.

Королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится в часовне Святого Георгия в 12:00 по британскому времени, в 13:00 молодожены проедут в карете через весь город. Затем пара отправится на празднование в окружении только друзей и близких.

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Одними из таких сторонников новоиспеченного будущего супружества стали известные Джордж и Амаль Клуни, которые будут присутствовать в часовне во время свадебной церемонии. На историческое событие несравненная Амаль Клуни надела солнечное желтое платье ниже колен с небольшим шлейфом сзади. Успешный юрист и светская львица также примерила очаровательный головной убор такого же цвета с нежной вуалью. Свой образ Амаль дополнила желтыми каблуками и лаконичным черным клатчем с золотистым обрамлением.



Джордж и Амаль Клуни на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл



Джордж и Амаль Клуни на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

В свою очередь харизматичный Джордж Клуни появился на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл в сером костюме, белой рубашке и галстуке в серо-желтую полоску. Супруги выглядят просто невероятно.

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Джордж и Амаль Клуни на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл



Джордж и Амаль Клуни на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

Джордж и Амаль Клуни на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл​



Джордж и Амаль Клуни на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

Джордж и Амаль Клуни на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

Напомним, что за церемонией венчания будут наблюдать тысячи людей, которые уже заняли место возле дворца. Кроме этого, миллионы поклонников королевской семьи во всем мире смогут наблюдать за торжественным событием благодаря онлайн-трансляции. Свадебная церемония начнется в 12:00 по британскому времени, в 13:00 молодожены проедут в карете через весь город. Затем пара отправится на празднование в окружении только друзей и близких.