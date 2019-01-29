"Первые киборги": как в Киеве почтили память погибших в бою под Крутами

101 год назад несколько сотен украинских студентов выступили против несколькотысячной армии большевиков. Хоть битва и закончилась поражением, благодаря ей наступление Красной армии на Киев удалось задержать на четыре дня. Затем делегация УНР имела время для заключения Брест-Литовского мирного договора. Ежегодно 29 января память юных героев чествуют по всей Украине.

Об этом в прямом эфире рассказали корреспонденты 24 канала.

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Немало украинцев пришли отдать дань уважения героям к Аскольдовой могиле в Киеве, где в 2012 году установили памятный крест. В частности возложили цветы к монументу Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной.



Петр и Марина Порошенко возле памятного креста на Аскольдовой могиле

Кроме того, возле столичной станции метро "Арсенальная" собрались активисты, которые намерены пойти маршевым шествием к Аскольдовой могиле, среди них – немало представителей правых движений. Правда, участников таких организаций как "Дек-14", "Национальный корпус" нет.

Организаторы пытаются провести параллели между участниками боя под Крутами, которые защищали Украину 101 год назад и теми, кто защищает государство сейчас.



"Новым Крутам – не быть"

Среди активистов есть и участники Операции объединенных сил или предыдущей Антитеррористической операции на востоке Украины.

В марше также примут участие военный оркестр 101 бригады охраны Генерального штаба и оркестр Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.



Маршевое шествие к Аскольдовой могиле в Киеве

Что известно про бой под Крутами?Печально известный бой у села Круты в Нежинском районе Черниговской области произошел в конце января 1918 года. Бой происходил около 5 часов между 4-тысячным подразделением русской Красной гвардии под предводительством эсера Михаила Муравьева и несколькими сотнями киевских курсантов и казаков "Вольного казачества". Бой под Крутами стал важным звеном в ходе событий Украинской революции, ведь в основном украинское студенчество смогло задержать врага за 130 километров от Киева. Именно в это время украинская делегация заключала Брестский мирный договор, который спас украинскую государственность.

Накануне на улице Большая Васильковская 111/113 в Киеве появился мурал, посвященный бою под Крутами. Кроме того, с 7 февраля в кинотеатрах Украины стартует показ исторического фильма "Круты 1918".

Смотрите видео: тизер к фильму "Круты 1918"