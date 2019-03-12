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      Первые поп-звезды Украины: кто раскачивал танцпол в 30-х

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      "Ябцьо-джаз" – первые поп-звезды Украины
      "Ябцьо-джаз" – первые поп-звезды Украины / amnesia.in.ua

      Коллектив "Ябцьо-джаз" зародился в межвоенный Львове в 30-е годы прошлого века. Он положил послужили развитию украинской танцевальной музыки, подвинув польские хиты. Тогда во Львове уже начали зажигать под танго украинского производства.

      В указанный период до Галичины доносились европейские тенденции как в музыке, так и культуре в целом. Прогрессивная часть общества хотела чего-то принципиально нового – на подобии итальянских и немецких хитов. А из своего – народные песни, которые слушать разве в саду вишневом возле хаты. Поэтому приходилось плясать под музыку польских композиторов, пишет "Амнезия".

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      Между тем студент музыкального института Леонид Яблонский (коротко "Ябця") собирает собственную капеллу "Ябцьо-Джаз". Впоследствии в ее состав входили, собственно, сам Яблонский, Анатолий Кос-Анатольский и Богдан Весоловский. Последний стал главным композитором коллектива. Среди сессионных (временных, гастрольных) участников были Степан Гуминилович и Ирэна Яросевич.

      В период, когда Богдан Весоловский играл свою музыку для Львова, ее часто было слышно в ресторанах и кафе. Песни исполнял оркестр Леонида Яблонского. Это была эпоха интеллектуального возрождения нации,
      – отметила музикознавиця Елена Онуфрив.


      Ябцьо-джаз

      Первым хитом капеллы стало танго "Прийде ще час". Только выпустили его на бумаге, как появилась даже женская версия текста. Композиция стала настолько популярной, что она звучала отовсюду.

      "Прийде ще час" в исполнении Николая Свистуна: видео

      Также в "Ябцьо-джаз" создавали каверы на европейские шлягеры. Например, культовую La Paloma.

      La Paloma, слова и музыка Леонида Яблонского: видео

      А вот еще одно танго из старого Львова.

      Танго, музыка Богдана Веселовского: видео

      Несмотря на бешеную популярность, звезда "Ябцьо-джаза" пылала недолго – в 1938 году коллектив распался.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Музыка Новости культуры
      Источник: 24 Канал
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