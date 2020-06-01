В Киеве с 1 июня заработала система автофиксации нарушений правил дорожного движения. В МВД сообщили, что за первые 17 часов работы в столице зафиксировали 35 762 события на дорогах. Уже есть первые штрафы.

Первые зафиксированные нарушения ПДД в столице Из зафиксированных нарушений правоохранители отработали 5 тысяч 620 событий, сообщили в телеграме МВД Украины. Читайте также Где после Киева и области вскоре заработает система фото- и видеофиксации нарушений ПДД Итог первых 17 часов работы системы автофиксации нарушений ПДД в Киеве: зафиксировано 35 762 события,

– говорится в сообщении. По словам Арсена Авакова, "лидерами гонки" является Mercedes, который двигался по городу со скоростью 208 километров в час;

BMW, который проехал 3 камеры подряд со скоростью 200 километров в час. Водитель получит 3 штрафа. Автофиксация нарушений ПДД в Киеве: основное С 1 июня нарушения на дорогах столицы фиксируют 20 камер.

Сейчас система записывает только превышение скорости на более, чем 20 километров в час.

Размер штрафа зависит от того, насколько нарушитель превысил разрешенную скорость: в случае превышения скорости на более, чем 20, но менее 50 километров в час – 255 гривен;

при превышении скорости более, чем на 50 километров в час – 510 гривен. О нарушениях правил дорожного движения можно узнать из СМС-сообщения;

письмом по электронной почте;

по месту регистрации;

на сайтах МВД и Нацполиции.