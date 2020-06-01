Первый день автофиксации нарушений ПДД в Киеве: без штрафов не обошлось
В Киеве с 1 июня заработала система автофиксации нарушений правил дорожного движения. В МВД сообщили, что за первые 17 часов работы в столице зафиксировали 35 762 события на дорогах. Уже есть первые штрафы.
Первые зафиксированные нарушения ПДД в столице
Из зафиксированных нарушений правоохранители отработали 5 тысяч 620 событий, сообщили в телеграме МВД Украины.
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Итог первых 17 часов работы системы автофиксации нарушений ПДД в Киеве: зафиксировано 35 762 события,
– говорится в сообщении.
По словам Арсена Авакова, "лидерами гонки" является
- Mercedes, который двигался по городу со скоростью 208 километров в час;
- BMW, который проехал 3 камеры подряд со скоростью 200 километров в час. Водитель получит 3 штрафа.
Автофиксация нарушений ПДД в Киеве: основное
- С 1 июня нарушения на дорогах столицы фиксируют 20 камер.
- Сейчас система записывает только превышение скорости на более, чем 20 километров в час.
- Размер штрафа зависит от того, насколько нарушитель превысил разрешенную скорость:
- в случае превышения скорости на более, чем 20, но менее 50 километров в час – 255 гривен;
- при превышении скорости более, чем на 50 километров в час – 510 гривен.
О нарушениях правил дорожного движения можно узнать
- из СМС-сообщения;
- письмом по электронной почте;
- по месту регистрации;
- на сайтах МВД и Нацполиции.