Ботанический сад Одессы открыли лишь на 2 дня из-за просьбы посетителей. Однако уже в первый день люди пришли и вытоптали редкие растения.

Работники парка были поражены увиденным. Они обратились за помощью.

Кстати В Турции выращивают съедобные "электрические" цветы: интересное решение

Вытоптали уникальные растения

Территория сада является научной и учебной базой университета. Там, обычно, проводят экскурсии и другие мероприятия.

Отметили, что в первый день прогулок уровень вандализма превзошел все опасения. Затоптали и выломали множество уникальных растений.

Пожалуйста, кто имеет время и желание, помогите сохранить наши достижения… Извините, но сегодня обращаемся только к тем, кто неоднократно помогал ботаническому саду, хорошо знаком с территорией и спецификой работы,

– говорится в сообщении.

Как отреагировали украинцы

Пользователи сети под постом поддержали возмущение работников сада: