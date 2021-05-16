В первый день открытия посетители одесского ботсада уничтожили редкие цветы
Ботанический сад Одессы открыли лишь на 2 дня из-за просьбы посетителей. Однако уже в первый день люди пришли и вытоптали редкие растения.
Источник:Ботанический сад ОНУ имени Мечникова
Работники парка были поражены увиденным. Они обратились за помощью.
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Вытоптали уникальные растения
Территория сада является научной и учебной базой университета. Там, обычно, проводят экскурсии и другие мероприятия.
Отметили, что в первый день прогулок уровень вандализма превзошел все опасения. Затоптали и выломали множество уникальных растений.
Пожалуйста, кто имеет время и желание, помогите сохранить наши достижения… Извините, но сегодня обращаемся только к тем, кто неоднократно помогал ботаническому саду, хорошо знаком с территорией и спецификой работы,
– говорится в сообщении.
Как отреагировали украинцы
Пользователи сети под постом поддержали возмущение работников сада:
- "Дикие люди!";
- "Прихлопнуть да никого не пускать! Культура воспитания у многих, к сожалению, отсутствует";
- "В таких местах нужно, чтобы была охрана и видеонаблюдение. Штраф, просто чтобы зашкаливал, подозрительных лиц не впускать";
- "Это все потому, что мамы (не говорю, что все, но большинство) не учат своих деток беречь растения и позволяют рвать";
- "Что за варвары?"
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