Первый день ослаблений: Киев сковали пробки, такси резко подскочило в цене

С 12 мая в Киеве началось ослабление карантина. Утром город оказался в пробках, а из-за массового спроса такси значительно выросло в цене.

Пробки образовались возле станций метро "Контрактовая площадь", "Майдан Независимости", "Почтовая площадь", "Театральная", пишет 24 канал.

Узнайте Что открыли в Киеве с 12 мая и какие правила посещения

Как видно по гугл-картам, сложно проехать по Набережному шоссе, улицам Сечевых стрельцов, Вадима Гетьмана, Бассейной.



Пробки в Киеве 12 мая / Скриншот с google-maps

На левом берегу сложно проехать возле метро "Дарница", "Левобережная" и "Черниговская". Отметим, направления, на которые ложатся ветки метро, ​​переполнены: ведь метро не работает еще с марта.

Из-за такого транспортного ажиотажа значительно подорожало такси. Поскольку вырос спрос на услуги таксистов, в приложениях для его заказа стартовые цены существенно подскочили. Речь идет о разнице в более 100 гривен.

Например, так цена выросла на маршрут с Позняков на вокзал и с Позняков на Жуляны. Если раньше цена достигала 120-160 гривен за оба маршрута, то утром 12 мая – свыше 200 гривен.

С Оболони до Борисполя не больше 250 гривен обычно, а с Оболони на вокзал – 90 гривен. Однако, сейчас цены подскочили вдвое.