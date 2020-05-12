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Первый день ослаблений: Киев сковали пробки, такси резко подскочило в цене

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В Киеве 12 мая массовые пробки
В Киеве 12 мая массовые пробки / unsplash.com

С 12 мая в Киеве началось ослабление карантина. Утром город оказался в пробках, а из-за массового спроса такси значительно выросло в цене.

Пробки образовались возле станций метро "Контрактовая площадь", "Майдан Независимости", "Почтовая площадь", "Театральная", пишет 24 канал.

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Как видно по гугл-картам, сложно проехать по Набережному шоссе, улицам Сечевых стрельцов, Вадима Гетьмана, Бассейной.

Затори Київ
Пробки в Киеве 12 мая / Скриншот с google-maps

На левом берегу сложно проехать возле метро "Дарница", "Левобережная" и "Черниговская". Отметим, направления, на которые ложатся ветки метро, ​​переполнены: ведь метро не работает еще с марта.

Из-за такого транспортного ажиотажа значительно подорожало такси. Поскольку вырос спрос на услуги таксистов, в приложениях для его заказа стартовые цены существенно подскочили. Речь идет о разнице в более 100 гривен.

Например, так цена выросла на маршрут с Позняков на вокзал и с Позняков на Жуляны. Если раньше цена достигала 120-160 гривен за оба маршрута, то утром 12 мая – свыше 200 гривен.

Такси уклон

Болт

С Оболони до Борисполя не больше 250 гривен обычно, а с Оболони на вокзал – 90 гривен. Однако, сейчас цены подскочили вдвое.

Оболонь

Оболонь

Автор: Вероника Климская
Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Пробки Транспорт КГГА Новости Киева
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