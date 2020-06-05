5 июня в Украине возобновили внутреннее авиасообщение. Из аэропорта "Борисполь" первые 2 авиарейса отправятся в Одессу и Днепр. Как все происходит – смотрите далее.

Первые 2 рейса осуществляются компаниями МАУ и WindRose. Об этом сообщила корреспондентка 24 канала.

Обратите внимание Можно снова передвигаться на самолетах: как делать это безопасно

Пассажиры ожидают свой рейс в аэропорту, соблюдая все правила карантина. Других людей в помещение не пускают, исключение состовляют только те, кто сопровождает несовершеннолетнего ребенка.

Во время брифинга представители аэропорта и одной из авиакомпаний сказали, что не ожидали скорого открытия авиаперелетов, поэтому готовились к восстановлению в усиленном режиме. Однако правила поведения в аэропорту сделали с адаптацией к европейским стандартам.

Аэропорт "Борисполь" возобновил свою работу: смотрите фото 24 канала (Анна Брыкова)

Первый день работы аэропорта: смотрите видео​

Ограничения в аэропортах и ​​самолетах: главное

Доступ к терминалам аэропорта должен быть максимально ограниченным для пассажиров, членов экипажа и персонала.

Нужно ввести физическое дистанцирование в 1,5 метра между людьми, усиленные гигиенические процедуры и уборки.

Предотвращение образования очередей в местах с высокой концентрацией пассажиров.

Введение электронных альтернатив процессам, в частности мобильная регистрация, бесконтактная посадка и тому подобное.

Все в аэропорту должны носить защитные маски. Персонал также должен быть в защитных перчатках.

Рекомендуется проводить температурный скрининг пассажирам, которые улетают и прибывают в терминал.

Для доставки пассажиров к самолетам Госавиаслужба советует эксплуатантам увеличить количество автобусов.

Как пользоваться самолетом во время пандемии / Инфографика 24 канала