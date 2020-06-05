Первый день работы аэропортов: как это было в фото и видео
5 июня в Украине возобновили внутреннее авиасообщение. Из аэропорта "Борисполь" первые 2 авиарейса отправятся в Одессу и Днепр. Как все происходит – смотрите далее.
Первые 2 рейса осуществляются компаниями МАУ и WindRose. Об этом сообщила корреспондентка 24 канала.
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Пассажиры ожидают свой рейс в аэропорту, соблюдая все правила карантина. Других людей в помещение не пускают, исключение состовляют только те, кто сопровождает несовершеннолетнего ребенка.
Во время брифинга представители аэропорта и одной из авиакомпаний сказали, что не ожидали скорого открытия авиаперелетов, поэтому готовились к восстановлению в усиленном режиме. Однако правила поведения в аэропорту сделали с адаптацией к европейским стандартам.
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Первый день работы аэропорта: смотрите видео
Ограничения в аэропортах и самолетах: главное
- Доступ к терминалам аэропорта должен быть максимально ограниченным для пассажиров, членов экипажа и персонала.
- Нужно ввести физическое дистанцирование в 1,5 метра между людьми, усиленные гигиенические процедуры и уборки.
- Предотвращение образования очередей в местах с высокой концентрацией пассажиров.
- Введение электронных альтернатив процессам, в частности мобильная регистрация, бесконтактная посадка и тому подобное.
- Все в аэропорту должны носить защитные маски. Персонал также должен быть в защитных перчатках.
- Рекомендуется проводить температурный скрининг пассажирам, которые улетают и прибывают в терминал.
- Для доставки пассажиров к самолетам Госавиаслужба советует эксплуатантам увеличить количество автобусов.
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