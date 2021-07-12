Кампания вакцинации от COVID-19 продолжает наращивать темп, в частности благодаря увеличению сети центров вакцинации. Как вакцинируют украинцев в разных городах – читайте далее.

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Вакцинация в Кропивницком

На Кировоградщине увеличили количество центров массовой вакцинации населения от коронавируса. Желающих прививаться там принимают в пятницу и выходные. В другие дни уколы горожанам делают в стационарных пунктах прививки.

Таких в пределах Кропивницкого 6. Чтобы попасть на вакцинацию, пациентам рекомендуют предварительно обратиться к семейному врачу или позвонить в регистратуру в поликлинике.

Обратите внимание! На вакцинацию людей приглашают в одиночку. Сначала пациенты подписывают согласие на прививку. Уколу предшествует обязательный медосмотр – измеряют давление и сатурацию, интересуются наличием хронических недугов и аллергии.

С июня темпы вакцинации существенно ускорились, как отметили врачи. Ежедневно делают до 150 прививок. Кроме прямых обязанностей, медикам вакцинальных бригад часто приходится быть еще и психологами, поскольку опасений и вопросов у пациентов немало.

Вакцинация в Кривом Роге

В Кривом Роге горожан вакцинируют в 3 амбулаториях. Людей здесь принимают с 9:00 до 13:00. В центре первичной медико-санитарной помощи №4 прививали препаратом CoronaVac.

Ажиотажа желающих не наблюдалось, но в течение дня в стенах медучреждения вакцину получают 50 человек. Во избежание очередей, людей просят записываться на процедуру заранее.

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По словам главного врача этой медицинского учреждения Александра Задорожного, людям нужно иметь с собой паспорт и идентификационный код. Это необходимо для того, чтобы идентифицировать пациента в системе.

Справка. С начала кампании по 2 прививки уже сделали 15 тысяч криворожан. Всего в городе провакцинировано около 60 тысяч жителей.



Вакцинация в Тернополе

На Тернопольщине 10 – 11 июля дополнительно открыли еще 4 временных центра вакцинации. Пункты прививок разместят в крупнейших районных городах. Вакцинироваться бесплатно люди могли в Кременце, Черткове, Бережанах и Залещиках.

Людей вакцинировали препаратами компании CoronaVac. За 2 дней там планировали иммунизировать около 4 тысяч человек, которые были предварительно зарегистрированы в системе "Дия". Всего в Тернопольской области вакцинировано более 78 тысяч человек.

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