Медведчуківські канали досі ширять свою пропаганду – щоправда, лише в інтернеті. Хоча тепер, на вимогу українського уряду, на території України їхню трансляцію заблокували.

Незабаром це може статися і з новоствореним "Першим незалежним". Річ у тім, що ютуб заблокував для переглядів 3 канали – Newsone, "112 Україна" та ZIK.

Увага Це важливий крок, – Ткаченко відреагував на блокування медведчуківських ютуб-каналів

Це перший подібний випадок в Україні, коли закривають не просто сайти або телеканали, а і ютуб-канали певних ресурсів. При переході на їхні сторінки тепер не виводиться зображення, а замість відео написано "контент заблокований у домені вашої країни на вимогу державних органів".

Краще пізно, ніж ніколи. Однак дуже важливо стежити за тим, щоби не було "відкату" рішень по телевізійних каналах через, на жаль, продажні суди,

– зазначив політолог Микола Давидюк.

До останнього залишалась певна інтрига щодо того, як відреагує американська компанія YouTube на аргументи українського уряду, щодо блокування сторінок. На своїй особистій сторінці в телеграмі міністр культури Олександр Ткаченко написав, що це лише перший крок, який наближає світ до розуміння дій України у сфері боротьби з російською пропагандою.

Аудиторія "Першого незалежного"

Відео, які опублікували ці каналами до блокування, залишаються й нині у відкритому доступі. За допомогою VPN користувачі можуть обходити й блокування трансляції.

Втім, серед аудиторії тих телеканалів – це переважно люди похилого віку – небагато таких, що будуть вдаватись до технічних хитрощів. Крім цього, судячи з зовсім малої аудиторії новоствореного каналу – "Першого незалежного" – чисельність переконаних прихильників риторики кума Путіна в Україні була значно перебільшена.

Зверніть увагу Медведчуківські ютуб-канали тепер недоступні для перегляду в Україні: але є нюанси

Аналітик Дмитро Литвин вважає, що закриття старих ютуб-каналів Медведчука – новому глядачів не додало. Вони розійшлись по інших новинних телеканалах.

"Перший незалежний" я б назвав "останнім медведчуківським". Там ледве кілька тисяч переглядів. Це нічого, у порівнянні з тим, що було, це крапля в морі,

– наголосив політичний аналітик.

Новостворений канал теж можуть заблокувати

Ймовірно, такий же сценарій із блокуванням чекає й на "Перший незалежний", кажуть експерти. Вони пояснюють, що українська влада, найімовірніше, буде активно відстежувати контент "Першого незалежного" і знову звертатиметься до YouTube й державних наглядових органів.

"Якщо виявлять порушення фінансові, то це може бути підставою для конкретних дій із боку фіскальних органів. Вони будуть, наприклад, ставити російський контент. Гіпотетично, це може бути підставою для блокування", – пояснив політолог Володимир Фесенко.

Важливо Працюватимуть, поки з Путіним щось не станеться, – Попова про медведчуківські канали

Поки що новоутворений медведчуківський канал продовжує мовити на ютубі, але слід розуміти, що цим його власник не обмежиться й буде намагатися купити всеукраїнські телеканали. Але для цього йому доведеться шукати шляхи обійти арешт, накладений на його фінансові активи.