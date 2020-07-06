Авиакомпания Ryanair 6 июля 2020 года выполнила первый регулярный рейс из Италии в Украину, доставив пассажиров из итальянского Бергамо в аэропорт "Борисполь".

У ирландского лоукостера еще запланированы рейсы из Рима в Киев, из Болоньи в Львов, из Бергамо и Болоньи в Одессу, из Бергамо в Харьков. Об этом сообщили в Avianews.

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Кроме этого Ryanair расширит маршрутную сеть из Италии в Украину до 11 направлений, по которым лоукостер буду выполнять 28 рейсов в неделю.

Рейсы между Украиной и Италией

Киев:

Бергамо – с 6 июля 4 раза в неделю.

Рим (Фьюмичино) – с 6 июля 5 раз в неделю.

Болонья – с 7 июля, 3 раза в неделю.

Катания – с 7 июля 2 раза в неделю.

Львов:

Болонья – с 6 июля 2 раза в неделю.

Бергамо – с 7 июля 2 раза в неделю.

Рим (Фьюмичино) – с 8 июля 2 раза в неделю.

Одесса:

Болонья – с 6 июля 2 раза в неделю.

Бергамо – с 6 июля 2 раза в неделю.

Рим (Фьюмичино) – с 8 июля 2 раза в неделю.

Харьков:

Бергамо – с 6 июля 2 раза в неделю.

Для пассажиров ничего не изменится – они как и раньше смогут получать те же услуги на тех же условиях, которые предоставляет Ryanair.

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Перед бронированием перелета пассажирам надо учитывать возможность изменения расписания по коммерческим причинам или из-за возможных запретов властей. Также надо учитывать, что Италия не открыла свои границы для граждан Украины.

Что известно об открытии границ в ЕС? С 1 июля ЕС позволит въезд гражданам 14 стран: Украины в списке нет. Однако перечень стран будет меняться каждые 14 дней. В список могут как добавлять новые страны, так и исключать предыдущие. Если ситуация с пандемией в Украине улучшится, то есть вероятность, что Европа позволит нашим гражданам въезжать на свою территорию.

Категории населения, которым разрешен въезд:

► Граждане ЕС и члены их семей.

► Люди, у которых есть вид на жительство в ЕС и члены их семей.

► Дипломаты.



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