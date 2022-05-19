19 мая суд провел допрос свидетелей и выяснил, почему Шишимарин убил гражданского.

Венедиктова пояснила, можно ли обменивать российских военных, пожизненно осужденных в Украине

Во время допроса свидетель и рядовой Иван Мальтисов, вместе с подсудимым сдавшийся в плен, рассказал, что убить гражданского Шишимарину приказал их прапорщик , когда увидел на улице мужчину с телефоном.

Прапорщик приказал ему стрелять, аргументируя это тем, что он может сдать нас военным. Вадим не стал делать этот приказ. Военный, сидевший рядом вернулся и крикнул, чтобы тот выполнил приказ, ведь нас могут сдать. Мы поравнялись с этим гражданским и Вадим под давлением выстрелил,

– вспоминает он.

Другой свидетель Игорь Декун рассказал, что вместе с соседями стоял у дома, когда раздались выстрелы и из-за поворота на их улицу выехал серый "Вольксваген Пассат". Люди испугались и скрылись во дворе.

"Через забор я увидел, что автомобиль с российскими военными проехал мимо. Я услышал выстрел. Через несколько минут мы услышали крик соседки. Возле нее лежало тело мужчины ", – добавил мужчина.

Отметим, что суд допросил свидетелей и потерпевших. После 30-минутного перерыва судья должен был исследовать доказательства, но перенес заседание на 11:00 20 мая.

Что известно о первом суде над российским военным

В Киеве 18 мая началось первое судебное заседание по делу против российского военного Вадима Шишимарина, совершавшего преступления в Украине. Подозреваемый 21 год, он из Кантемировской дивизии.

Накануне россиянин, убивший гражданского украинца, полностью признал вину на суде. Известно, что Шишимарин произвел несколько прицельных выстрелов из автомата в голову 62-летнего потерпевшего. Мужчина скончался на месте в нескольких десятках метров от дома.

Жена Александра Шелипова, погибшего от рук русского солдата Вадима Шишимарина, просит пожизненного заключения для русского солдата. В то же время, она не против, чтобы Шишимарина обменяла на бойцов "Азовстали".

Вадима Шишимарина обвиняют в нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. Наказание за это – от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Видео по теме – сколько детей в Украине уже убила Россия