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Первый в Украине кризис без банкротств банков, – НБУ рассказал, как противостоит "коронакризису"

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В НБУ рассказали, как противостоят кризису из-за коронавируса
Голова НБУ Яків Смолій / Главком

Глава НБУ Яков Смолий сообщил, что Нацбанк справился с поставленными задачами во время экономического кризиса. Это, по словам Смолия, первый в Украине кризис без банкротств банков, всплеска инфляции, катастрофического падения международных резервов и длинных очередей у банкоматов.

Нацбанк під час економічної кризи виконує чотири поставлені перед ним завдання. Про це Яків Смолій повідомив під час онлайн-засідання комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, інформує 24 канал.

До теми Які сфери української економіки постраждали від карантину найбільше: відповідь НБУ

Завдання НБУ під час "коронакризи":

  • зберегти здоров'я всіх, хто користується фінпослугами і тих, хто має справу тільки з готівкою;
  • забезпечити якісну і безперебійну роботу фінансової системи;
  • підтримати економіку доступними грошовими ресурсами;
  • створити умови, при яких після завершення карантину економіка швидко відновить зростання.

І зараз, коли два місяці карантину вже позаду, ми можемо з упевненістю сказати, що нам це вдалося,
– сказав Смолій.

Зверніть увагу! Національний банк України опублікував щоквартальний інфляційний звіт із прогнозом розвитку економіки. Серед невтішних прогнозів – скорочення ВВП на 11% у другому кварталі. Для порівняння, у I кварталі 2020 року падіння реального ВВП становило 0.5%.

фінансові полегшення під час карантину
Фінансові полегшення під час карантину / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Яков Смолий Мировой кризис 2020 НБУ
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