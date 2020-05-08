Первый в Украине кризис без банкротств банков, – НБУ рассказал, как противостоит "коронакризису"
Глава НБУ Яков Смолий сообщил, что Нацбанк справился с поставленными задачами во время экономического кризиса. Это, по словам Смолия, первый в Украине кризис без банкротств банков, всплеска инфляции, катастрофического падения международных резервов и длинных очередей у банкоматов.
Нацбанк під час економічної кризи виконує чотири поставлені перед ним завдання. Про це Яків Смолій повідомив під час онлайн-засідання комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, інформує 24 канал.
До теми Які сфери української економіки постраждали від карантину найбільше: відповідь НБУ
Завдання НБУ під час "коронакризи":
- зберегти здоров'я всіх, хто користується фінпослугами і тих, хто має справу тільки з готівкою;
- забезпечити якісну і безперебійну роботу фінансової системи;
- підтримати економіку доступними грошовими ресурсами;
- створити умови, при яких після завершення карантину економіка швидко відновить зростання.
І зараз, коли два місяці карантину вже позаду, ми можемо з упевненістю сказати, що нам це вдалося,
– сказав Смолій.
Зверніть увагу! Національний банк України опублікував щоквартальний інфляційний звіт із прогнозом розвитку економіки. Серед невтішних прогнозів – скорочення ВВП на 11% у другому кварталі. Для порівняння, у I кварталі 2020 року падіння реального ВВП становило 0.5%.
Фінансові полегшення під час карантину / Інфографіка 24 каналу
Читайте также
-
Местный Лас-Вегас за 28 миллионов гривен: в городском совете Харькова проводят обыски – фотосегодня , 12:36
-
Ошибка грузинской стороны, – Зеленский о негативной реакции на назначение Саакашвилисегодня , 15:08
-
В МИД Украины прокомментировали отношения с Грузией после назначения Саакашвилисегодня , 15:32