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Первый Android Go-смартфон может разочаровать пользователей: названа причина

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Первый Android Go-смартфон может разочаровать пользователей
Первый Android Go-смартфон может разочаровать пользователей / Фото из свободных источников

В сети появились первые фотографии смартфона Samsung, который разрабатывают в рамках программы Android Go. Это будет устройство начального уровня с соответствующими характеристиками. Однако южнокорейский производитель считает установку чистой версии Android плохой идеей.

Об этом сообщает 9to5google.

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Смартфон будет довольно компактным. Уже известно, что его оснастят 5-дюймовым Super AMOLED-дисплеем. На задней панели будет розмещаться основная камера, светодиодная вспышка и мультимедийный динамик. Впрочем, ожидать выдающегося дизайна не стоит.

Samsung готує до випуску перший Android Go-смартфон
Samsung готовит к выпуску первый Android Go-смартфон

Куда интереснее программное обеспечение аппарата. Android Go будет использовать специальную версию ОС, оптимизированную под бюджетные устройства. Все Android Go-смартфоны, которые уже есть на рынке, поставляются без каких-либо надстроек от производителя. Но Samsung решила и здесь использовать фирменный интерфейс, знакомый владельцам моделей последних лет.

Samsung встановить на перший Android Go-смартфон фірмову оболонку
Samsung установит на первый Android Go-смартфон фирменную оболочку

Согласно имеющимся данным, Android Go-смартфон Samsung получит 4-ядерный процессор Exynos 7570 с тактовой частотой 1,4 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, накопитель на 16 ГБ, 8-мегапиксельную основную и 5-мегапиксельную фронтальную камеры и аккумулятор емкостью 2 600 миллиампер часов.

Стоит отметить, что дата выхода новинки до сих пор не объявлена.

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Теги: Смартфоны Техно Samsung Android
Источник: 24 Канал
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