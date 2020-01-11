Первый большой приговор может быть именно по делу Труханова, – Шабунин

Среди всех масштабных коррупционных дел первый приговор, вероятно, вынесут по делу мэра Одессы Геннадия Труханова.

Об этом в интервью 24 каналу сказал руководитель Центра противодействия коррупции (ГПК) Виталий Шабунин.

Читайте также: САП объявила обвинительный акт по делу Труханова: что не задекларировал одесский мэр

Шабунин объяснил, почему по его мнению первое значимое решение вынесут по Труханову.

Потому что суд первой инстанции уже состоялся, там он откупился. Они максимально ускоряли процесс, чтобы апелляцию провести не в Антикоррупционном суде. Однако сделать это не успели. И началась апелляция в Антикоррупционном суде.

В чем обвиняют Геннадия Труханова?

Против Труханова открыт ряд уголовных дел антикоррупционными органами и Службой безопасности Украины. Одно из обвинений – ложь в декларациях относительно поместий и автомобилей жены. Также против Труханова в июне 2019 года открыли четыре уголовных производства относительно незаконного доступа городского головы Одессы к государственной тайне в связи с тем, что он имеет российское гражданство. Ему инкриминируют подделку документов, сокрытие факта, что он является гражданином РФ, злоупотребление служебным положением и разглашение сведений, составляющих гостайну.



НАБУ под процессуальным руководством САП расследует сразу два уголовных производства против Труханова. А именно – о махинациях на дорогах, возможном присвоении денег из местного бюджета путем завышения стоимости работ по реконструкции автодорог и об одесском аэропорте, убытки от махинации которого следователи оценивают в 100 миллионов.

Также Шабунин рассказал, что в Антикоррупционном суде есть ряд организационных проблем, которые препятствуют работе.

"У судей первой инстанции только две нормальные залы, где можно заседать. Они расписаны почасово вперед. Мы сейчас дискутируем по ремонту в помещениях", – утверждает Шабунин.

Однако отметил, что несмотря на все неудобства, определенные коррупционные дела уже начали рассматривать. Добавил, что их решения ему нравятся.

Смотрите видео: кто такой Геннадий Труханов

Видео полного интервью с Виталием Шабуниным:​