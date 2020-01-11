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      Первый большой приговор может быть именно по делу Труханова, – Шабунин

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      Виталий Шабунин / 24 канал

      Среди всех масштабных коррупционных дел первый приговор, вероятно, вынесут по делу мэра Одессы Геннадия Труханова.

      Об этом в интервью 24 каналу сказал руководитель Центра противодействия коррупции (ГПК) Виталий Шабунин.

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      Шабунин объяснил, почему по его мнению первое значимое решение вынесут по Труханову.

      Потому что суд первой инстанции уже состоялся, там он откупился. Они максимально ускоряли процесс, чтобы апелляцию провести не в Антикоррупционном суде. Однако сделать это не успели. И началась апелляция в Антикоррупционном суде.

      В чем обвиняют Геннадия Труханова?
      Против Труханова открыт ряд уголовных дел антикоррупционными органами и Службой безопасности Украины. Одно из обвинений – ложь в декларациях относительно поместий и автомобилей жены. Также против Труханова в июне 2019 года открыли четыре уголовных производства относительно незаконного доступа городского головы Одессы к государственной тайне в связи с тем, что он имеет российское гражданство. Ему инкриминируют подделку документов, сокрытие факта, что он является гражданином РФ, злоупотребление служебным положением и разглашение сведений, составляющих гостайну.

      НАБУ под процессуальным руководством САП расследует сразу два уголовных производства против Труханова. А именно – о махинациях на дорогах, возможном присвоении денег из местного бюджета путем завышения стоимости работ по реконструкции автодорог и об одесском аэропорте, убытки от махинации которого следователи оценивают в 100 миллионов.

      Также Шабунин рассказал, что в Антикоррупционном суде есть ряд организационных проблем, которые препятствуют работе.

      "У судей первой инстанции только две нормальные залы, где можно заседать. Они расписаны почасово вперед. Мы сейчас дискутируем по ремонту в помещениях", – утверждает Шабунин.

      Однако отметил, что несмотря на все неудобства, определенные коррупционные дела уже начали рассматривать. Добавил, что их решения ему нравятся.

      Смотрите видео: кто такой Геннадий Труханов

      Видео полного интервью с Виталием Шабуниным:​

       

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      10 января
      3855
      Автор: Елена Трибушная
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Одессы Коррупция Антикоррупционный суд Геннадий Труханов
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