Первый день без метро. Что власть сделала не так
Власти не понимают, что украинцам тяжело выполнять приказы об ограничении передвижений по объективным экономическим причинам.
1. Власти не понимают, какое значение имеет метрополитен. Наземный общественный транспорт в Киеве плохо организован и ни в малейшей степени не может компенсировать закрытие метро. Метро не закрыто ни в одной стране Европы, поскольку ключевая задача в период эпидемии – не парализовать передвижения граждан, а сократить число контактов друг с другом. В отличие от метро в набитом автобусе нет принудительной вентиляции, поэтому закрытие метро увеличивает вероятность заражения, а не сокращает.
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2. Украинцы после постоянных потрясений и стрессов совершенно не доверяют властям и не торопятся выполнять команды и верить угрозам, даже смертельным угрозам.
3. Власти не понимают, что украинцам тяжело выполнять приказы об ограничении передвижений также по объективным экономическим причинам. В отличие от Уханя у нас отсутствует централизованное снабжение граждан, а в отличие от Европы у граждан нет средств, чтобы прекратить работать и жить хотя бы минимальное время на свои сбережения. В Киеве половина населения приезжие, большинство которых снимает жилье, им нужна работа. Эти люди не могут пользоваться сервисами доставки, им нужна работа и надо решать свои проблемы.
Выводы:
1. Полностью остановить 5 миллионный город карантином невозможно. Это было сделано только в одном городе Китая, и было обеспечено властями необходимыми ресурсами. Если ресурсов нет, значит надо агитировать сидеть дома, защищать органы дыхания, и снижать риски передвижения для тех, кому все-таки необходимо ехать.
2. Метро необходимо открыть, но разрешить пользоваться только тем, кто закрывает себе рот и нос шарфами, платками, масками. Главное, чтобы человек сам не распространял инфекцию, чтобы сохраняли дистанцию друг с другом. Медицинских масок на всех не хватает, стоят они непомерно дорого, но закрыть лицо платком или шарфом и стирать после носки – тоже вариант.
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3. Во всех странах мира, где вводят строгий карантин, он обеспечивается полицией и армией. То есть порядок доступа к транспорту в местах скопления надо регулировать! Люди не самоорганизовываются, нужно руководить. И нужна защита тем, кто работает с людьми.
4. Необходима информационная кампания, которая показывает, что самое важное – ограничивать свои контакты до начала потепления – это не более 10 дней, дальше будет легче, респираторные заболевания в принципе пойдут на убыль. Необходима агитация руководителей страны, личный пример. Людям надо демонстрировать, что коронавиус может быть смертельным на примере стран, где есть эпидемия. Люди недооценивают угрозу, ее надо артикулировать.