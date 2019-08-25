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      Первый день Рады: сокращение количества депутатов и запуск комитетов – что на повестке дня

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      Верховная Рада
      Верховная Рада / 24 канал

      В первый день своей работы новый парламент планирует рассмотреть десятки законопроектов. Народные избранники даже планируют запустить процесс внесения изменений в Конституцию Украины.

      В общем новоизбранные депутаты могут рассмотреть 60 – 70 ключевых законопроектов в первый день своей работы. Об этом со ссылкой на собственные источники информирует "Левый берег".

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      Вероятнее всего, 29 августа Рада также выдвинет кандидата на должность премьер-министра. Кроме того, может рассмотреть законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности и сокращении численности депутатов с 450 до 300.

      Также возможно рассмотрение законопроекта о проведении местных выборов в Киеве.

      По информации издания, заседание может затянуться до позднего вечера или даже ночи.

      Что известно о первом заседании Рады 9 созыва?Оно состоится 29 августа. На нем нардепы планируют подписать коалиционное соглашение. Кроме того, депутаты должны проголосовать за окончательный состав президиума. Должность главы парламента и первого заместителя предварительно разделят между собой Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук.

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      Теги: Новости Украины Новости политики
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