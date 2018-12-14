Первый этаж КГГА открыли после реконструкции: что там изменилось

На первом этаже здания Киевсовета на Крещатике завершилась реконструкция, которая длилась с октября.

Исследование, которое провели перед началом работ показало, что первый этаж административного здания КГГА совершенно не приспособлен к потребностям граждан и тем более для лиц с инвалидностью.

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Активисты из общественной организации "Агенты перемен" выяснили, что для открытия главной двери на входе в здание нужно приложить усилия в 3,5 килограмма. 70-летние деревянные двери заменили на новые намного более легкие.



Тяжелые деревянные двери заменили на новые намного более легкие

Теперь на первом этаже здания КГГА на Крещатике создали инклюзивное публичное пространство.

Здесь обустроили пандусы, расширенный доступ к лифтам, роторные двери, которые будут открываются в обе стороны и двухуровневые столы со специальным понижением. Для детей обустроили игровую зону.



На первом этаже КГГА появилась игровая зона для детей

В КГГА уверяют, что теперь публичное пространство на первом этаже здания полностью приспособлено для посетителей, которые передвигаются на колясках.



Первый этаж здания КГГА открыли после реконструкции

Напомним, 13 декабря Киевсовет утвердил бюджет Киева на 2019-й год с доходами и расходами в размере 57,4 миллиарда гривен. Финансирование ЖКХ столицы в следующем году составит 5,5 миллиарда гривен.