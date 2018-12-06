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      "Первый": о Ломаченко сняли документальный фильм (видео)

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      Василий Ломаченко
      Василий Ломаченко / Фото из открытых источников

      Накануне боя Василия Ломаченко, который является чемпионом мира по версиям WBO, WBA и The Ring против пуэрториканца Хосе Педраса, было опубликовано документальный фильм про украинского боксера.

      Фильм получил название «Первый». В нем Ломаченко рассказывает о первом нокдауне в профессиональной карьере, первую серьезную травму. А также как он стал лучшим боксером независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.

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      Также Ломаченко рассказал о своем предыдущем поединке против Хорхе Линареса, в котором он стал чемпионом по версии WBA. А также поделился секретами подготовки к бою против Хосе Педраса.

      Документальный фильм "Первый" о Василие Ломаченко

       

      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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