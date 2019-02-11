"Первый пошел": как реагируют на вручение Мангеру подозрения в организации убийства Гандзюк

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на вручение подозрения в организации убийства активистки и советницы городского головы Херсона Екатерины Гандзюк главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру.

Политики говорят, что ждут для Мангера сурового наказания в случае доказательства вины. Вместе с тем активисты надеются, что ему не удастся убежать.

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24 канал писал, что в первую очередь об объявлении подозрения Мангеру сообщил генпрокурор Юрий Луценко. Народный депутат Мустафа Найем добавил, что после объявления подозрения Мангеру в отставку подал Евгений Рищук – заместитель председателя Херсонского облсовета. Его активисты и друзья Екатерины Гандзюк тоже считают причастным к убийству.

Подозрение для Мангера прокомментировала вице-спикерка Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Надеюсь, он не сбежит из страны. Если суд докажет вину, надеюсь, этот человек получит суровое наказание. Как и исполнители-убийцы,

– отметила она.

"Очень важный этап расследования. Теперь должны быть проведены следственные действия с подозреваемым Мангером, которого накануне "Батькивщина" предусмотрительно исключила из своих рядов так же, как когда-то убийцу Лозинского", – подчеркнул председатель парламентской делегации в ПАСЕ и нардеп Владимир Арьев.

Он также добавил, что следователи имеют серьезные доказательства, которые будут представлены на следующем этапе – "в суде над заказчиком, организаторами и исполнителями".

Первый пошел. Хотя это только начало пути, с которого он может соскочить. Очень вероятно, что он попытается и очень-очень вероятно, что ему в этом помогут,

– написала в своем Facebook правозащитница Мария Томак.

Что произошло с Екатериной Гандзюк и как идет расследование?​

31 июля 2018 года в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советницу мэра города. Женщина получила ожоги 39% тела и перенесла несколько операций. 4 ноября Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги в результате нападения с использованием химического вещества. Дело расследуют как законченное умышленное убийство. Подозревают, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. 12 ноября Павловский был задержан. Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Однако имена не обнародовал несколько месяцев. Разве что мотивом преступления назвал "активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местной власти".



Отец убитой активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк на заседании ВСК обвинил в причастности к заказу убийства его дочери главу Херсонского облсовета, члена "Батькивщины" Владислава Мангера и двух представителей БПП: главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. Также он призвал Петра Порошенко и Юлию Тимошенко исключить этих лиц из своих рядов. Мангер и Гордеев, со своей стороны, опровергали причастность к смерти Гандзюк. Гордеев, в частности, попросил ГПУ и СБУ проверить заявление отца Екатерины Гандзюк. К слову, официальный подозреваемый в организации преступления Алексей Левин (Москаленко), которого связывают с Мангером, Гордеевым и Рищуком, по данным следствия, находится в Доминикане. Он объявлен в розыск.

Длительное молчание правоохранителей спровоцировало общественное возмущение. 9 февраля в Киеве возле Подольского райотдела полиции произошли столкновения между активистами и правоохранителями, а предшествовало им задержание участников акции "Кто убил Екатерину Гандзюк?".

Кто такой Владислав Мангер, смотрите в видео: