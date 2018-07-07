Первый робот-монах уже начал свою работу

В Пекине в буддистском храме Лунцюань появился первый робот-монах по имени Xian'er. Кстати, в основу дизайна работа положен популярный в Китае мультипликационный персонаж.

Об этом сообщает TechCrunch.

Эта модель робота – одна из трех версий робота-монаха, который сейчас существует в мире.

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Высота робота-монаха – около полуметра. Он способен говорить, а эмоции показывает планшет, размещенный на животе.

Посетители могут взаимодействовать с роботом через сенсорный экран или пульт дистанционного управления. Ему даже можно задавать вопросы, а он дает ответы, что предлагают мастера храма.

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