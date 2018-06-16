Первый скандал, медведь-шоу и проукраинские матрешки– футбольные курьезы ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу 2018 года стремительно набирает обороты. И все больше становится коллекция смешных, странных и скандальных событий.

Где аншлаг?

На второй день ЧМ-2018 грянул первый крупный скандал: в матче Египет – Уругвай (0:1) в Екатеринбурге четверть трибун были пустыми. Это изрядно удивило Международную федерацию футбола (ФИФА), которой российская сторона отчиталась: все билеты раскуплены.

Смотрите: Чемпионат мира-2018 по футболу: расписание матчей

Поэтому обиженная ФИФА, привыкшая считать копейку к копейке, сразу заявила, что "будет изучать причину низкой посещаемости матча". То есть федерация хочет разобраться: это организаторы что-то намудрили или, может, "перестарались" спекулянты?



ЧМ-2018. Трибуны на матче Египет – Уругвай

Билет – не гарантия

Впрочем, даже, если у вас есть билет на ЧМ-2018 и вы пришли на матч, не факт, что сядете на свое место. Один из зрителей матча-открытия выложил на Facebook историю, которая сразу разлетелась сетями и медиа. Он рассказал, что его сосед на трибуне не смог посмотреть футбол со своего кресла, хотя приобрел билет 1-й категории за 33 тысячи рублей (почти 14 тысяч гривен). Почему? Читайте здесь.

Звезда из прошлого

Медиа-мир продолжает обсуждать церемонию открытия ЧМ-2018. И далеко не все журналисты составляют хвалебные оды, как это делают россияне. Так, обозреватель издания Tageszeitung Ян Феддерсен написал следующее:

Звездный гость Робби Уильямс исполнил вместе с Аидой Гарифуллиной песню Angels, и это был яркий образец эстетики середины 1990-х. Уильямс был одет в малиновый костюм, который ни один современный бутик не возьмет даже на распродажу в секонд-хенд. Неужели у организаторов не было лучших контактов в мировом шоу-бизнесе? Не хватало еще, чтобы к Вильямсу присоседились Энни Леннокс и Стинг для создания ощущения мировой важности.



"Малиновый" Робби Уильямс на церемонии открытия ЧМ-2018

"Они отвечают за убитых украинцев..."

Западные СМИ цитируют также российских оппозиционеров, которым на родине публично "слова не дают".

В частности, немецкий Bild представил комментарии двух известных критиков Кремля – Гарри Каспарова и Михаила Ходорковского.

Путин использует чемпионат как платформу для пропаганды, чтобы легитимизировать свою власть и завоевать славу, которую не могут дать ему выборы и достижения, – отметил шахматист-политик. – Каждый политик, который посетит чемпионат и появится в компании Путина, поможет ему украсить прошлые преступления и станет соучастником будущих.

Футбол – это праздник миллионов, но также возможность для кремлевских преступников подкрепить свою ложь, – считает Ходорковский. – Подумайте над этим: на Олимпиаде в Сочи Кремль систематически использовал допинг, они украли миллионы при строительстве спортивных сооружений, они направили предназначеные для спорта деньги в спецслужбы, они несут ответственность за тысячи убитых жителей Украины, они сажают в тюрьму своих противников и убивают некоторых из них...

ОМОН против Марадоны



Диего Марадона в Москве

Небольшое приключение произошло перед первым матчем чемпионата и с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной. Непутевые российские омоновцы не узнали звезду и не пускали его на парковку стадиона "Лужники", рассказал журналист Семен Галькевич на своей странице в Twitter. Марадоне пришлось идти в обход – "вахтеры" свою миссию выполнили.

Смотрите: Чемпионат мира-2018 по футболу: все результаты матчей

Медведь-шоу

Медведь – давний символ России. Но не всегда косолапый выступает в положительной роли. Вот, например, в Москве после победы России над Саудовской Аравией по городу каталось открытое авто с футбольными болельщиками и дрессированным медведем. Животное яростно дудело в дудку и показывало всем окружающим неприличные жесты "от локтя". Видео этого действа смотрите здесь.

Проукраинские матрешки



"Матрешка-сюрприз" с украинскими конфетами

Недавно немецкая авиакомпания "Люфтганза" неслыханно опозорилась, когда в своем видеоролике о путешествиях к якобы хорошей России показала... Киев. В настоящее время история получила своеобразное продолжение. В магазинах Германии появились сладкие наборы "Матрешка-сюрприз", которые рекламируют ЧМ-2018 в России. На упаковке надпись: "Смакуют, как в России". Да вот беда: в "исконно" русских матрешках покупатели обнаружили... украинские конфеты "АВК".

Ну, никак немцы с русскими не могут без Украины!

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