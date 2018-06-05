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Первый случай в истории: онкобольную женщину вылечили с помощью иммунотерапии

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Медикам удалось побороть рак груди с помощью иммунотерапии Т-лимфоцитами
Медикам удалось побороть рак груди с помощью иммунотерапии Т-лимфоцитами / The Indian Express

В мире зафиксирован первый успешный случай применения иммунотерапии Т-лимфоцитами для лечения рака молочной железы на поздней стадии.

Об этом сообщает Independent.

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Для прохождения сверхсовременной терапии выбрали 49-летнюю онкобольную Джуди Перкинс, инженера из Флориды. Несколько сеансов химиотерапии не уничтожили опухоль, которая начала распространяться в ее печени. Перед началом иммунотерапии врачи прогнозировали, что женщине осталось жить три года. Ее спасала команда во главе с доктором Стивеном Розенбергом в Национальном институте рака в Мэриленде, говорится в статье.

Во время клинического испытания, которое еще продолжается, для борьбы с опухолями пациентки использовались ее собственные модифицированные иммунные клетки. Врачи, которые следили за состоянием Перкинс, назвали ее выздоровление "замечательным". Она живет без рака уже два года,
– рассказывает британская газета.

Хотя эта технология находится еще на ранней стадии разработки, ученые высоко оценивают ее потенциал: она может применяться для лечения рака, который сопротивляется всем другим формам терапии, поясняет издание.

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Теги: Медицина Здоровье Онкозаболевания Лечение
Источник: 24 Канал
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