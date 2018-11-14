Первый снег в столице: как отреагировали киевляне

14 ноября в Киеве выпал обильный мокрый снег, по словам синоптиков, он будет падать почти весь день. Правый берег Киева парализовали пробки, из-за гололеда на дорогах.

Об этом рассказала корреспондент Елизавета Герасимюк в прямом эфире 24 канала.

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Мнения киевлян разделились, одни говорят, что "первый снег – это всегда приятно", а другим "не хватает зимой лета, а летом – зимы".

"Мы очень рады такой погоде, уже подготовили снежки. Всех приглашаем кататься на санках и ледянках", – отметили киевские студенты.



В Киеве пробки из-за первого снега

Однако водители автомобилей недовольны первым снегом в столице, так как ее фактически парализовало в пробках. Уже произошли десятки аварий и ДТП на мостах, в частности в районе Шулявского моста, а также на Воздухофлотском проспекте. Причиной этого могло стать то, что водители не сменили летнюю резину на зимнюю.

Между тем службы такси воспользовались такими погодными условиями и подняли стоимость своих услуг.

В Укравтодоре сообщили, что открыли горячую линию для водителей, которые попали в чрезвычайную ситуацию.