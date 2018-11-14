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      Первый снег в столице: как отреагировали киевляне

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      14 ноября в Киеве выпал обильный мокрый снег, по словам синоптиков, он будет падать почти весь день. Правый берег Киева парализовали пробки, из-за гололеда на дорогах.

      Об этом рассказала корреспондент Елизавета Герасимюк в прямом эфире 24 канала.

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      Мнения киевлян разделились, одни говорят, что "первый снег – это всегда приятно", а другим "не хватает зимой лета, а летом – зимы".

      "Мы очень рады такой погоде, уже подготовили снежки. Всех приглашаем кататься на санках и ледянках", – отметили киевские студенты.

      У києві затори через перший сніг
      В Киеве пробки из-за первого снега

      Однако водители автомобилей недовольны первым снегом в столице, так как ее фактически парализовало в пробках. Уже произошли десятки аварий и ДТП на мостах, в частности в районе Шулявского моста, а также на Воздухофлотском проспекте. Причиной этого могло стать то, что водители не сменили летнюю резину на зимнюю.

      Между тем службы такси воспользовались такими погодными условиями и подняли стоимость своих услуг.

      В Укравтодоре сообщили, что открыли горячую линию для водителей, которые попали в чрезвычайную ситуацию.

      Теги: Новости Украины Снег в Украине Новости Киева Аварии и ДТП
      Источник: 24 канал
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