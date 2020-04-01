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      Первый транш МВФ составит 4 миллиарда долларов, – Гетманцев

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      Первый транш МВФ, вероятно, составит 4 миллиарда долларов / volynnews.com

      Уже вскоре в Украине может поступить первый транш Международного валютного фонда в рамках новой кредитной программы. В Раде ожидают, что он составит 4 миллиарда долларов.

      О возможности поступления денег от МВФ рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики Данил Гетманцев в эфире "Радио НВ".

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      По его словам, Украина получила официальное письмо от МВФ, в котором говорилось: если все условия (принятие земельного и банковского законов) будут выполнены, то деньги сразу поступят в Украину. Необходимо законодательство приняли. Поэтому вскоре деньги фонда пополнят государственный бюджет.

      По нашим подсчетам, должны прийти примерно 4 миллиарда долларов,
      – отметил Гетманцев.

      И добавил, что процентная ставка по кредиту МВФ составляет 2-3% годовых. Поэтому государство заинтересовано в получении этих денег. Они должны пополнить Стабилизационный фонд государства, то есть их будут использовать в борьбе с распространением в Украине коронавируса.

      На что будут тратить деньги из Стабилизационного фонда

      • поддержку врачей;
      • учителей;
      • пенсионеров;
      • в целом людей, потерявших работу из-за карантина;
      • помощь украинскому бизнесу.

      Что известно о помощи МВФ

      • Накануне Владимир Зеленский заявлял, что размер первого транша МВФ может составить 1,7-2 миллиарда долларов. А размер кредитной программы должен вырасти с 5,5 до 8 миллиардов долларов.
      • В фонде деньги обещали перечислить после того, как Украина выполнит два требования: примет закон о рынке земли и банковский закон.
      • Верховная Рада 30 марта во первом чтении приняла так называемый "антиколомойський" законопроект. А в ночь на 31 марта нардепы проголосовали за закон о рынке земли.
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Деньги Бюджет 2020 Верховная Рада Даниил Гетманцев Транш МВФ МВФ
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