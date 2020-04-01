Первый транш МВФ составит 4 миллиарда долларов, – Гетманцев
Уже вскоре в Украине может поступить первый транш Международного валютного фонда в рамках новой кредитной программы. В Раде ожидают, что он составит 4 миллиарда долларов.
О возможности поступления денег от МВФ рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики Данил Гетманцев в эфире "Радио НВ".
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По его словам, Украина получила официальное письмо от МВФ, в котором говорилось: если все условия (принятие земельного и банковского законов) будут выполнены, то деньги сразу поступят в Украину. Необходимо законодательство приняли. Поэтому вскоре деньги фонда пополнят государственный бюджет.
По нашим подсчетам, должны прийти примерно 4 миллиарда долларов,
– отметил Гетманцев.
И добавил, что процентная ставка по кредиту МВФ составляет 2-3% годовых. Поэтому государство заинтересовано в получении этих денег. Они должны пополнить Стабилизационный фонд государства, то есть их будут использовать в борьбе с распространением в Украине коронавируса.
На что будут тратить деньги из Стабилизационного фонда
- поддержку врачей;
- учителей;
- пенсионеров;
- в целом людей, потерявших работу из-за карантина;
- помощь украинскому бизнесу.
Что известно о помощи МВФ
- Накануне Владимир Зеленский заявлял, что размер первого транша МВФ может составить 1,7-2 миллиарда долларов. А размер кредитной программы должен вырасти с 5,5 до 8 миллиардов долларов.
- В фонде деньги обещали перечислить после того, как Украина выполнит два требования: примет закон о рынке земли и банковский закон.
- Верховная Рада 30 марта во первом чтении приняла так называемый "антиколомойський" законопроект. А в ночь на 31 марта нардепы проголосовали за закон о рынке земли.
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