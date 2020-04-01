Первый транш МВФ составит 4 миллиарда долларов, – Гетманцев

Уже вскоре в Украине может поступить первый транш Международного валютного фонда в рамках новой кредитной программы. В Раде ожидают, что он составит 4 миллиарда долларов.

О возможности поступления денег от МВФ рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики Данил Гетманцев в эфире "Радио НВ".

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По его словам, Украина получила официальное письмо от МВФ, в котором говорилось: если все условия (принятие земельного и банковского законов) будут выполнены, то деньги сразу поступят в Украину. Необходимо законодательство приняли. Поэтому вскоре деньги фонда пополнят государственный бюджет.

По нашим подсчетам, должны прийти примерно 4 миллиарда долларов,

– отметил Гетманцев.

И добавил, что процентная ставка по кредиту МВФ составляет 2-3% годовых. Поэтому государство заинтересовано в получении этих денег. Они должны пополнить Стабилизационный фонд государства, то есть их будут использовать в борьбе с распространением в Украине коронавируса.

На что будут тратить деньги из Стабилизационного фонда

поддержку врачей;

учителей;

пенсионеров;

в целом людей, потерявших работу из-за карантина;

помощь украинскому бизнесу.

Что известно о помощи МВФ