Первый трейлер нового фильма о Хищнике

20th Century Fox опубликовали первый трейлер фильма "Хищник", который станет продолжением франшизы, в первой части которой сыграл Арнольд Шварценеггер.

Режиссером фильма выступил Шейн Блэк, который также снимался в оригинальном фильме 1987 года и известный сценарной работой над лентами "Смертельное оружие" (первые три части), "Последний бойскаут", а также как режиссер "Железного человека 3" и "Славных парней", сообщает The Village Украина.

Читайте также: "Шерлок Холмс 3" – назвали дату выхода в прокат



Постер к фильму "Хищник"

В фильме сыграли Бойд Холбрук («Логан»), Оливия Манн ("Люди Икс: Апокалипсис") и Кигэн-Майкл Ки ("Земля будущего»).



Премьера запланирована на сентябрь 2018 года.

Смотрите трейлер к фильму "Хищник":