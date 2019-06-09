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      Первый украинец, который пешком прошел через все Гималаи: интересная история львовянина (фото)

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      Львовянин Виталий Дячук стал первым украинцем, который смог за три месяца преодолеть полторы тысячи километров в горах. Он прошел сквозь ливни и лавины, преодолел болезни, познакомился с десятками интересных людей и любовался такими пейзажами, которые видели единицы людей во всем мире.

      Самым главным атрибутом в путешествии для него стал рюкзак. Ведь он вмещал все необходимое для жизни в горах: сменную одежду, спальник, ледоруб, целый килограмм бумажных карт и обувь.

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      Непал сразу поздравил "сюрпризами": снег, туман, ливни, следы барса рядом с маршрутом, а еще – угроза схода лавины.

      В течение трех месяцев Виталий в одиночку одолел около 30 перевалов. На его пути популярные туристические места, например, Анаппурна, Манаслу и Эверест, чередовались с безлюдными тропами.

      Виталий поделился впечатлениями от пейзажей во время путешествия: фото

      Львовянин видел цветение рододендронов, ужинал в компании ворона, встретил чрезвычайно редкую красную панду. Путешествие проходило среди сказочной красоты Гималаев.

      На протяжении всего путешествия львовянина сопровождали два флага. Один, красно-черный, он подарил, а сине-желтый оставил себе.

      Виталий Дячук стал первым украинцем, который прошел большой Гималайский путь с начала до его конца.  Об этом путешествии хочет написать книгу. А еще есть и другие планы: организовать поход в Татрах в Чехии для людей с ампутированными конечностями и провести тренинг по альпинизму для ветеранов АТО.

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      Теги: Новости Украины Новости Львова Путешествия
      Источник: 24 канал
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