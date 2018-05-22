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Первый выход Меган Маркл и принца Гарри в статусе супругов: фото

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Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри / dailymail.co.uk

22-го мая состоялся первый официальный выход Меган Маркл и принца Гарри как супругов.

Герцог и княгиня Сассекские прибыли на празднование 70-летия принца Чарльза в садах Букингемского дворца, пишет Daily Mail.

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Для такого события Меган выбрала платье пастельных тонов и такую же шляпку. Ее нежный образ дополнил нюдовый клатч и туфли на каблуках. Также Маркл засветила свое роскошное обручальное кольцо. Гарри же выбрал костюм с ярким голубым галстуком.


Меган Маркл и принц Гарри

Стоит отметить, что Гарри и Меган отложили свой медовый месяц в честь принца Чарльза.

Меган Маркл

Кольцо Меган Маркл
Принц Чарльз, его жена Камила и Меган Маркл

Герцогиня Корнуольская Камилла и герцогиня Сассекская Меган Маркл

Меган Маркл

Королевская семья

Напомним, грандиозная свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоялось 19 мая в Виндзорском замке.

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Свадьба принца Гарри и Меган Маркл
Источник: 24 Канал
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