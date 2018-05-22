Первый выход Меган Маркл и принца Гарри в статусе супругов: фото
22-го мая состоялся первый официальный выход Меган Маркл и принца Гарри как супругов.
Герцог и княгиня Сассекские прибыли на празднование 70-летия принца Чарльза в садах Букингемского дворца, пишет Daily Mail.
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Для такого события Меган выбрала платье пастельных тонов и такую же шляпку. Ее нежный образ дополнил нюдовый клатч и туфли на каблуках. Также Маркл засветила свое роскошное обручальное кольцо. Гарри же выбрал костюм с ярким голубым галстуком.
Меган Маркл и принц Гарри
Стоит отметить, что Гарри и Меган отложили свой медовый месяц в честь принца Чарльза.
Меган Маркл
Кольцо Меган Маркл
Принц Чарльз, его жена Камила и Меган Маркл
Герцогиня Корнуольская Камилла и герцогиня Сассекская Меган Маркл
Меган Маркл
Королевская семья
Напомним, грандиозная свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоялось 19 мая в Виндзорском замке.