Первый запасной: назвали боксера, который может заменить Усика в финале WBSS

В случае непредвиденных обстоятельств Майрис Бриедис сможет заменить Александра Усика или Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии.

Информацию подтвердили в WBSS, опубликовав сообщение в Instagram.

Следовательно, латвийский боксер Майрис Бриедис будет и в качестве запасного боксера в финал Всемирной боксерской суперсерии.

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Как известно, решающий бой WBSS состоится 11 мая в мегаполисе Джидда – экономической столице Саудовской Аравии, расположенной на берегу Красного моря, неподалеку от Мекки.

К слову, российский боксер Мурат Гассиев считает своего оппонента в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) украинского чемпиона по версиям WBO и WBC Александра Усика очень сильным спортсменом.