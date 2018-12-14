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      Первым решением нового президента будет снижение цены на газ для населения, – Юлия Тимошенко

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      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / ba.org.ua

      Первым решением нового президента должно стать вето на все постановления, которыми установлены непосильные, необоснованные цены на украинский газ для людей.

      Об этом Юлия Тимошенко заявила во время программы "Право на власть" на телеканале "1+1". Об этом говорится на сайте партии.

      По словам лидера "Батькивщины", тарифы – это абсолютная монополия, это еще один огромный налог, от которого люди не могут уклониться.

      Установление тарифов – это одна из самых коррупционных моделей, которая есть в стране. Через тарифы вытащили последние копейки из карманов семей. 90% людей хотят снижения тарифов и 90% не верят в то, что их можно снизить,
      – заметила она.

      Юлия Тимошенко убеждена, снизить тарифы возможно. И для подтверждения этого председатель партии привела несколько цифр.

      Так, например, по бухгалтерии "Укргаздобыча", себестоимость добычи украинского природного газа из недр составляет 1 грн за кубометр. Если добавить налоги, транспортировку, 30% рентабельности, то цена составит 3,55 грн, отметила политик.

      "Почему постановлением правительства вам назначили цену на газ в 8,55 грн за кубометр? Вас используют!"– подчеркнула она.

      Кроме того, отметила Юлия Тимошенко, установленная сегодня цена на газ не имеет ничего общего с рыночной.

      "В мире не существует больше другой страны, где цена на газ устанавливалась бы постановлением правительства, как у нас. Может рыночная цена устанавливается не рынком, а постановлением правительства?"– риторически спросила политик.

      Еще один момент, на котором остановилась Тимошенко, объемы добычи газа.

      У нас добывается более 16 млрд кубометров газа госкомпаниями. А потребляем мы -15 млрд. Это значит, что украинского газа хватает,
      – сказала председатель партии.

      Юлия Тимошенко заверила, сохраняя прибыльность отрасли, новая власть вдвое снизит цену на газ.

      "Если мы снижаем цену на газ вдвое, так же снижается тариф на тепло и горячую воду. Это будет означать существенное снижение расходов каждой семьи на коммунальные услуги", – подытожила она.

      Теги: Новости политики Тарифы на газ Тарифы Юлия Тимошенко ВО Батьківщина
      Источник: 24 Канал
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