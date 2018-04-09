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Пес поразил всех катанием на пони: милые видео

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Пони Крикет и его верный друг пес
Пони Крикет и его верный друг пес / Соцсети

В американском штате Миссури фермер Келли Шенкер, когда однажды вернулась домой, увидела неожиданную картину – ее одноглазый карликовый пони Крикет катал на спине соседского пса породы корги.

Как сообщает ресурс The Dodo, видео с таким необычным случаем внезапно стало вирусным, правда люди в основном не верили, что небольшая собака может самостоятельно залезть на спину лошади, и обвинили Келли в том, что она сама подсадила животное на пони.

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Но вскоре произошло то, что развеяло все сомнения – Келли была дома, когда вдруг услышала шум со стороны улицы. Из окна она увидела, как соседский корги пытается запрыгнуть на Крикета. И собаке это удалось – они снова стали кататься вместе

Заметим, что Крикету – 5 лет, а его высота составляет чуть более 90 сантиметров. Шенкер купила его год назад, влюбившись в эту лошадку с первого взгляда. Однако, семь месяцев назад пони потерял глаз в результате несчастного случая.

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Теги: Новости США LifeStyle Курьезные новости мир животных
Источник: 24 Канал
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