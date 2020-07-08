Песок бил иголками, дети плакали: жуткая песчаная буря накрыла Одессу – фото, видео
В Одесской области возле Тузловских лиманов 7 июля пронеслась настоящая песчаная буря. Люди пытались убежать от нее, но стихия застала их в дороге.
Инцидент произошел на курорте Рассейка Татарбурнарского района Одесской области. Об этом сообщила журналистка Екатерина Пешко на своей странице в фейсбук.
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Что известно о песчаной буре в Одесской области
По словам журналистки, буря напоминала несколько небольших смерчей, несущихся навстречу друг другу.
Мы бежали. Бежали парочки и семьи с детьми. Малыши плакали в колясках. Вокруг уже летали коробки и стулья. Ветер сбивал с ног. Песок впивался в тело иголками,
– описывает бурю Екатерина Пешко.
Смотрите видео песчаной бури в Татарбунарском районе:
Еще одно видео песчаной бури:
Песчаная буря под Одессой / Фото Екатерины Пешко
Песчаная буря накрыла Татарбунарский район / Фото Екатерины Пешко
Татарбунарский район на карте:
Непогода в Одесской области: Главное
- В Одесской области 7 июля бушевала непогода с сильными ливнями и шквалистым ветром. В Измаиле выпал град, размером с грецкий орех. В результате урагана есть пострадавшие.
- В результате падения деревьев пострадали два человека. Их госпитализировали в больницу.
- По словам очевидцев, в Измаиле град размером с грецкий орех разбивал окна в домах и автомобилях. Ливень также затопил городские улицы.