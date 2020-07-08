В Одесской области возле Тузловских лиманов 7 июля пронеслась настоящая песчаная буря. Люди пытались убежать от нее, но стихия застала их в дороге.

Инцидент произошел на курорте Рассейка Татарбурнарского района Одесской области. Об этом сообщила журналистка Екатерина Пешко на своей странице в фейсбук.

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Что известно о песчаной буре в Одесской области

По словам журналистки, буря напоминала несколько небольших смерчей, несущихся навстречу друг другу.

Мы бежали. Бежали парочки и семьи с детьми. Малыши плакали в колясках. Вокруг уже летали коробки и стулья. Ветер сбивал с ног. Песок впивался в тело иголками,

– описывает бурю Екатерина Пешко.

Смотрите видео песчаной бури в Татарбунарском районе:

Еще одно видео песчаной бури:



Песчаная буря под Одессой / Фото Екатерины Пешко



Песчаная буря накрыла Татарбунарский район / Фото Екатерины Пешко

Татарбунарский район на карте:

Обратите внимание! Это уже не первая песчаная буря в Украине в течение этого года. В середине апреля сильные песчаные бури накрыли Киевщину и Житомирщину.

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