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      Песчаная буря накрыла целый район в Запорожье: говорящие фото и видео

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      Песчаная буря накрыла Запорожскую область
      Песчаная буря накрыла Запорожскую область / Фото с Instagram

      Песчаная буря 9 августа накрыла чуть ли не весь Акимовский район в Запорожской области. Люди, увидев огромную стену из песка и пыли, бежали кто куда.

      Впечатляющие видео песчаной бури, которая пронеслась курортной Кирилловкой и в деревней Максима Горького, публикуют очевидцы в социальных сетях.

      Интересно: В Киеве снова бушевали буря и страшный ливень: как пострадала столица в результате стихии – видео

      По их словам, непогода накрыла район вечер. Все из-за сильных порывов ветра в южных областях.

      Все бежали кто куда. Это действительно было страшно. Особенно, когда на тебя надвигается такое непонятное, опасное и неприятное явление, которое сопровождается шквальным ветром. Ты в ту минуту не можешь понять, что происходит,
      – рассказали они.

      Село Максима Горького накрыла песчаная буря: видео

      Увидели жуткую стихию и жители курортного поселка Кирилловка на берегу Азовского моря.

      Песчаная буря в Кирилловке: фото

      Песчаные бури обычно можно встретить в засушливых и полузасушливых регионах. Шквальный ветер поднимает большие массы песка и пыли с поверхности земли на высоту нескольких метров. Видимость во время бури значительно ухудшается.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      9 августа, песочное облако #кирилловка2019

      Допис, поширений maklakova_anna (@diatonika717072)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #кирилловка

      Допис, поширений Надежда Козак (Захарчук) (@nadia_zakharchuk)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Вчерашний вечер стал шокирующим для отдыхающих в Кирилловке и всех жителей Акимовского района. Впервые за полвека на регион обрушилась пыльная буря. ⠀ Все вокруг стало грязно-желтого, грязно-розового цвета, ни неба, и пейзажей - люди не видели толком ничего. Самыми страшными для нашего региона были бури 1960, 1969 гг. Также меньших масштабов пыльная буря была в середине 2000-х. @andrey_cbr_ #мелитополь #кирилловка #пыльнаябуря #mv_novosty#melitopol#мелитополь#местныевести#мелитопольскиеведомости#мелитопольскиеновости#новостимелитополя

      Допис, поширений Местные Вести, Мелитополь (@mv_novosty)

       

       

      blog_ava
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      10 августа
      31995
      Теги: Новости Украины Стихийный бедствия Новости Запорожья Непогода в Украине
      Источник: 24 Канал
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