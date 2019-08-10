Песчаная буря накрыла целый район в Запорожье: говорящие фото и видео

Песчаная буря 9 августа накрыла чуть ли не весь Акимовский район в Запорожской области. Люди, увидев огромную стену из песка и пыли, бежали кто куда.

Впечатляющие видео песчаной бури, которая пронеслась курортной Кирилловкой и в деревней Максима Горького, публикуют очевидцы в социальных сетях.

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По их словам, непогода накрыла район вечер. Все из-за сильных порывов ветра в южных областях.

Все бежали кто куда. Это действительно было страшно. Особенно, когда на тебя надвигается такое непонятное, опасное и неприятное явление, которое сопровождается шквальным ветром. Ты в ту минуту не можешь понять, что происходит,

– рассказали они.

Село Максима Горького накрыла песчаная буря: видео

Увидели жуткую стихию и жители курортного поселка Кирилловка на берегу Азовского моря.

Песчаная буря в Кирилловке: фото

Песчаные бури обычно можно встретить в засушливых и полузасушливых регионах. Шквальный ветер поднимает большие массы песка и пыли с поверхности земли на высоту нескольких метров. Видимость во время бури значительно ухудшается.