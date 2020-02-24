Песчаная буря накрыла Канары: ее видно из космоса – жуткие фото, видео
Масштабная песчаная буря из Сахары обрушилась на испанские Канарские острова. Местные власти были вынуждены отменить авиарейсы.
Испанский оператор аэропорта Aena отменил все рейсы в воскресенье из-за плохой видимости. Об этом сообщает El Pais.
Смотрите также: Мощный ураган Сабина в Германии: фото и видео страшных последствий
Национальная метеорологическая служба Испании заявила, что ветер с порывами до 120 километров в час продлится на Канарских островах до понедельника.
Смотрите жуткое видео песчаной бури на Канарских островах:
Песчаная буря на Канарских островах / Фото Alamy live news
Что известно о песчаной буре на Канарах
Песчаная буря преодолела путь в 500 километров из африканской пустыни Сахара через Атлантический океан. Она настолько велика, что ее зафиксировали из космоса. Спутниковые снимки показывают, что буря накрыла острова близ побережья северо-западной Африки.
Песчаная буря из космоса / Фото elmundo.es
Пожарные одновременно борются с пожарами на Гран-Канарии и Тенерифе, где в последние дни температура поднялась выше +30 градусов.
Смотрите видео лесных пожаров на Гран-Канария:
Отметим, что в январе на Испанию обрушились сильные снегопады, дожди и штормовые ветры. Вследствие непогоды погибли по меньшей мере 9 человек, среди них – украинец. Мощный шторм Глория назвали самым сильным в регионе с 1982 года.