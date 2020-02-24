Песчаная буря накрыла Канары: ее видно из космоса – жуткие фото, видео

Масштабная песчаная буря из Сахары обрушилась на испанские Канарские острова. Местные власти были вынуждены отменить авиарейсы.

Испанский оператор аэропорта Aena отменил все рейсы в воскресенье из-за плохой видимости. Об этом сообщает El Pais.

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Национальная метеорологическая служба Испании заявила, что ветер с порывами до 120 километров в час продлится на Канарских островах до понедельника.

Смотрите жуткое видео песчаной бури на Канарских островах:

Песчаная буря на Канарских островах / Фото Alamy live news

Что известно о песчаной буре на Канарах

Песчаная буря преодолела путь в 500 километров из африканской пустыни Сахара через Атлантический океан. Она настолько велика, что ее зафиксировали из космоса. Спутниковые снимки показывают, что буря накрыла острова близ побережья северо-западной Африки.



Песчаная буря из космоса / Фото elmundo.es

Пожарные одновременно борются с пожарами на Гран-Канарии и Тенерифе, где в последние дни температура поднялась выше +30 градусов.

Смотрите видео лесных пожаров на Гран-Канария:

#IFTasarte imágenes nocturnas, el fuego se salta la pista pic.twitter.com/rzvZ1KKxKO — Cabildo Gran Canaria (@GranCanariaCab) February 24, 2020

Отметим, что в январе на Испанию обрушились сильные снегопады, дожди и штормовые ветры. Вследствие непогоды погибли по меньшей мере 9 человек, среди них – украинец. Мощный шторм Глория назвали самым сильным в регионе с 1982 года.