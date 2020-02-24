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      Песчаная буря накрыла Канары: ее видно из космоса – жуткие фото, видео

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      Піщана буря на Канарських островах / скріншот з відео

      Масштабная песчаная буря из Сахары обрушилась на испанские Канарские острова. Местные власти были вынуждены отменить авиарейсы.

      Испанский оператор аэропорта Aena отменил все рейсы в воскресенье из-за плохой видимости. Об этом сообщает El Pais.

      Смотрите также: Мощный ураган Сабина в Германии: фото и видео страшных последствий

      Национальная метеорологическая служба Испании заявила, что ветер с порывами до 120 километров в час продлится на Канарских островах до понедельника.

      Смотрите жуткое видео песчаной бури на Канарских островах:

       

       

      Песчаная буря на Канарских островах / Фото Alamy live news

      Что известно о песчаной буре на Канарах

      Песчаная буря преодолела путь в 500 километров из африканской пустыни Сахара через Атлантический океан. Она настолько велика, что ее зафиксировали из космоса. Спутниковые снимки показывают, что буря накрыла острова близ побережья северо-западной Африки.


      Песчаная буря из космоса / Фото elmundo.es

      Пожарные одновременно борются с пожарами на Гран-Канарии и Тенерифе, где в последние дни температура поднялась выше +30 градусов.

      Смотрите видео лесных пожаров на Гран-Канария:

      Отметим, что в январе на Испанию обрушились сильные снегопады, дожди и штормовые ветры. Вследствие непогоды погибли по меньшей мере 9 человек, среди них – украинец. Мощный шторм Глория назвали самым сильным в регионе с 1982 года.

      Снегопады, гололедица и порывы ветра: в Украине объявили штормовое предупреждение
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Экология Стихийный бедствия Погода
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