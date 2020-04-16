Песчаная буря в Киеве: 5 человек госпитализировали с травмами
Из-за песчаной бури, которая поднялась 16 апреля в Киеве, в больницы попало 5 человек. Они травмировались из-за падения деревьев и телеантен.
Об этом сообщили в Киевской аварийно-спасательной службе, пишет "РБК-Украина".
Обратите внимание Песчаная буря поднялась на Киевщине – в Ирпене снесло крышу: фото, видео
В то же время в ГСЧС Киева сообщили, что в столице упали два столба электросетей, а также оборвало одну из линий.
Отметим, что 16 апреля в некоторых районах Киева и ряде городков в области поднялась песчаная буря, видимость значительно ухудшилась. В столице сильный ветер снес часть лесов Подольского моста в Ирпене – повредил крышу одного из домов.
Песчаная буря на Киевщине: смотрите видео
Ранее из-за сильного ветра под Киевом столкнулись 4 грузовика и 2 легковых автомобиля: есть погибшие и травмированные.
Какова причина песчаной бури?
В Киевской городской госадминистрации уже прокомментировали ситуацию. Говорят: такое погодное явление обусловлено изменениями климата: а именно нынешней бесснежной зимой и отсутствием привычной нормы осадков.
Как следствие – воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод, что и является причинами образования пыли, который в столицу принес северо-западный ветер.
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