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      Песчаная буря в Киеве: 5 человек госпитализировали с травмами

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      Песчаная буря в Киеве / Фото 24 канала / Елены Кандяк

      Из-за песчаной бури, которая поднялась 16 апреля в Киеве, в больницы попало 5 человек. Они травмировались из-за падения деревьев и телеантен.

      Об этом сообщили в Киевской аварийно-спасательной службе, пишет "РБК-Украина".

      Обратите внимание Песчаная буря поднялась на Киевщине – в Ирпене снесло крышу: фото, видео

      В то же время в ГСЧС Киева сообщили, что в столице упали два столба электросетей, а также оборвало одну из линий.

      Отметим, что 16 апреля в некоторых районах Киева и ряде городков в области поднялась песчаная буря, видимость значительно ухудшилась. В столице сильный ветер снес часть лесов Подольского моста в Ирпене – повредил крышу одного из домов.

      Песчаная буря на Киевщине: смотрите видео

      Ранее из-за сильного ветра под Киевом столкнулись 4 грузовика и 2 легковых автомобиля: есть погибшие и травмированные.

      Какова причина песчаной бури?
      В Киевской городской госадминистрации уже прокомментировали ситуацию. Говорят: такое погодное явление обусловлено изменениями климата: а именно нынешней бесснежной зимой и отсутствием привычной нормы осадков.

      Как следствие – воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод, что и является причинами образования пыли, который в столицу принес северо-западный ветер.

      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие ГСЧС Непогода в Украине Новости Киева
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