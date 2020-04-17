Песчаные бури и пожары: в чем причина и какие последствия для экологии

Пожары в Чернобыле и сильные песчаные бури в Украине вызвали сильный запах гари и дыма в воздухе. Как долго это будет продолжаться, какое повлечет влияние на экологическое состояние и здоровье людей, – в материале сайта 24 канала.

Пыльные бури будут продолжаться как минимум несколько дней

Как рассказал сайту 24 канала эколог Владимир Борейко, такая ситуация, в частности, в Киеве будет продолжаться несколько дней. Песчаные бури принес северный ветер. Как только ветер изменится, станет лучше. А дождей пока не ожидается.

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Никто на государственном уровне не занимается лесопосадками, которые ранее задерживали пыль. Их годами беспощадно вырубают местные жители. Пыльные бури ничем не задерживаются, и ветер несет пыль по всей Украине,

– подчеркивает Владимир Борейко.

Песчаная буря в Киевской области: видео 24 канала

Песчаные бури в Украине: что известно

16 апреля в некоторых районах Киева и ряде городов в области поднялась песчаная буря, видимость значительно ухудшилась. В столице сильный ветер снес часть лесов Подольского моста, в Ирпене – повредил крышу одного из домов.

Похожая ситуация сложилась на Житомирщине. На автодорогах Киев – Чоп и Киев – Ковель 16 апреля на территории Житомирской области из-за песчаной бури снизилась видимость. Из-за сильных порывов ветра наблюдается задымление.

Из-за песчаной бури в Киеве в больницы попало 5 человек. Они получили травмы из-за падения деревьев и телевизионных антенн. В ГСЧС Киева сообщили, что в столице упали два столба электросетей, а также оборвало одну из линий.

Полиция призывает водителей, которые заезжают в район, где образовалась песчаная буря или значительное задымление, остановиться в безопасном месте и переждать такое явление.

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Как бури и пожары влияют на состояние экологии и людей

Владимир Борейко подчеркивает: по состоянию на 17 апреля, по данным портала IQAir, который отслеживает качество воздуха в режиме реального времени, Киев возглавил антирейтинг городов мира по уровню загрязнения воздуха.

Люди дышат солянкой вредных веществ, куда входит сажа, бензопирен (углеводород – 24), диоксин углерода, – половина таблицы Менделеева,

– подчеркивает эколог.

Впрочем, по его мнению, закрытие окон и ношение повязок на лице неэффективно. При этом Борейко отмечает: пожары на посевы не влияют. На будущий урожай влияют лесопосадки, которые задерживают влагу. Но их, к сожалению, вырубили.



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ограничить пребывание на улице;

воздержаться от физической нагрузки на открытом воздухе;

плотно закрывать окна и двери;

по возможности пользоваться системами кондиционирования и очистки воздуха;

проводить влажную уборку в жилых помещениях;

увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день.

Почему продолжает гореть Чернобыль

По мнению Борейко, ситуация с высоким уровнем пожаров возникла, потому что в свое время правительство Яценюка, а затем Гройсмана сняли с гослесхозов финансирование. Поэтому сейчас они не имеют достаточного количества пожарных машин, работников и бензина. Соответственно не могут эффективно тушить пожары.

В Киевской области пока возникло около 250 пожаров. Горит Голосеевский национальный парк. В них вообще нет пожарных. Как можно тушить пожар на площади 30 тысяч гектаров, если есть только одна машина?

– подчеркивает Владимир Борейко.

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По словам эколога, чтобы эффективно тушить пожары, нужно выделить гослесхозам финансирование. Во-вторых, изменить закон о государственном надзоре и контроле, который связал руки экоинспекции, которая не может выезжать на места и наказывать нарушителей.

Что говорят в ГСЧС и МВД: